Domenica In, Giorgio Panariello ha un momento di commozione parlando del padre

Giorgio Panariello domenica 17 novembre è stato protagonista nello studio della trasmissione “Domenica In”, condotta dalla presentatrice Mara Venier. In questa occasione l’attore ha avuto modo di ripercorrere la sua infanzia fino al successo. Ha sottolineato di essersi emozionato e ha colto l’occasione per ringraziare la Venier che gli ha dato la possibilità di rivedere il monologo, attraverso il quale si rivolgeva al padre che non ha mai conosciuto.

L’interprete toscano ha fatto notare di aver avuto un rapporto complesso con la madre che ha visto in poche occasioni, ma allo stesso tempo ha precisato di non avere alcun tipo di rancore. Queste sono le dichiarazioni del comico toscano in merito al rapporto con la madre: “La vedevo solo nelle grandi occasioni, ma non ho alcun rancore”.

Le parole dell’attore toscano che ricorda l’importanza dei suoi nonni

Allo stesso tempo Panariello ha ricordato la grande importanza dei nonni nella sua vita che sono stati dei veri e propri genitori che non gli hanno mai fatto sentire un’assenza. Ha rivelato che è stato dato ai nonni quando aveva un anno e sono stati in grado di seguirlo nel suo percorso di vita.

In particolare il giudice della trasmissione “Tale e quale show” ha precisato che la nonna era la sua prima fan e ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di scrivere la lettera al proprio padre. L’attore ha sottolineato di aver fatto questo gesto con la speranza che il padre, vedendolo, potesse riconoscere il figlio.

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, il protagonista della nuova fiction “Pezzi unici” con Sergio Castellitto ha posto l’accento sull’ultima apparizione del regista Francesco Nuti che ha preso parte alla sua trasmissione “Panariello sotto l’albero”. Queste sono le sue dichiarazioni al riguardo: “Fino all’ultimo avevo la paura che non entrasse, è un grande”.