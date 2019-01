Domenica In, Giampiero Galeazzi è sulla sedia a rotelle: il Parkinson lo sta consumando

A lungo lontano dalla televisione, Giampiero Galeazzi è tornato in televisione come ospite di Mara Venier. Il mitico “Bisteccone” non è però più quello di una volta. Come da lui ammesso davanti alle telecamere di Domenica In, un male molto aggressivo lo sta consumando giorno dopo giorno.

Il celebre telecronista sta infatti vivendo il dramma del morbo di Parkinson. A 72 anni, l’ex canottiere è costretto a muoversi su di una sedia a rotelle. Per Mara Venier, che con lui aveva condiviso cinque stagioni in sella al contenitore domenicale, vedere un Galeazzi così smarrito e provato è stato un vero e proprio colpo al cuore.

Tra i due, legati da una profonda amicizia, c’è stato un caloroso saluto a cui ha fatto seguito un lungo abbraccio. E proprio durante la rubrica legata agli oroscopi per il 2019, in riferimento al suo segno zodiacale, Giampiero Galeazzi ha voluto intervenire con una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole.

“Sono contento di quel che ho fatto nella vita, mi manca di fare bene gli ultimi 500 metri”. Al solo sentire queste parole, desiderosa di ribadire tutta la sua vicinanza al collega, Mara Venier ha voluto controbattere con un commovente “Te ne mancano più di cinquecento! Ti voglio bene, lo sai”.

In precedenza Giampiero Galeazzi era tornato con la memoria indietro nel tempo, quando i due conducevano fianco a fianco il programma domenicale. In merito aveva esordito constatando che la collega avesse finalmente deciso di adottare un tacco più basso: il dodici dal suo punto di vista era un po’ troppo alto.

E sempre con voce un po’ tremante a causa della malattia, “Bisteccone” non ha potuto esimersi dall’elogiare la padrona di casa, che a sua detta continua ad essere sempre la numero uno. Mara Venier non ha potuto sottrarsi dal ricambiare il complimento, rispondendo con un commovente “Ti voglio un bene da morire, sono felice che tu sia qui con me”. E di egual tenore sono stati i messaggi di sostegno espressi dai suoi numerosi fan, sconvolti alla vista delle precarie condizioni di salute del loro idolo sportivo e televisivo.