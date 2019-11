"Domenica In", gaffe di Mara Venier sui gay: "Mio marito è normale"

Domenica In continua a riscuotere un ottimo successo di pubblico, in molti infatti seguono ogni domenica il programma di Mara Venier e di tutti gli ospiti che ogni settimana intervista. Durante la puntata di ieri 10 novembre, però, la conduttrice si è resa protagonista di una clamorosa gaffe.

Ospite con lei in studio era presente la cantante Patty Pravo, le due donne durante l’intervista hanno parlato della vita privata e professionale della cantante ma ad un certo punto è stato toccato il tema del mondo LGBT. A tal proposito la conduttrice veneta, parlando di amicizie gay in comune, ha chiesto alla corregionale: “Tu lo senti questo amore del pubblico, poi noi abbiamo tutti amici gay… quasi tutti. Tu sei poi un’icona”.

Patty Pravo però a tale affermazione ha dato una risposta vaga e che poco c’entrava con la domanda: “Sì, sì è vero. Tu sei sposata ed io… sto così”. A questo punto la Venier abbastanza confusa ha fatto una gaffe clamorosa: “Ma io son sposata, mio marito è normale. Nel senso, no, non normale… mio marito che c’entra con i gay?”.

In realtà Mara si è immediatamente accorta dell’errore ed ha cercato di risollevare la portata della sua affermazione. Tale frase però ovviamente, sui social, ha scatenato gli utenti. Alcuni hanno attaccato la conduttrice accusandola di omofobia, altri invece hanno sottolineato come non si sia trattato di una frase omofoba ma di una parola detta erroneamente. Altri ancora inoltre hanno fatto notare come il contrario di gay sia etero e non normale.

Al di la di questa gaffe, però la puntata è stata appunto molto divertente e piena di ospiti tra cui anche Christian De Sica. L’attore e regista, oltre a momenti diverti, ha anche ricordato suo padre Vittorio, ammettendo che alla sua morte si è dovuto rimboccare le maniche perche il padre ha lasciato lui, suo fratello e sua madre con gravi problemi economici.