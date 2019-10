Domenica In, Gabriel Garko chiarisce il suo rapporto con Gabriele Rossi

L’attore e sex symbol della televisione italiana, Gabriel Garko, è stato ospite di Mara Venier durante l’ultima puntata andata in onda di Domenica In, noto programma televisivo in onda su Rai 1 la domenica pomeriggio.

Gabriel Garko, attore in fiction di successo come “L’onore e il rispetto“, “Il peccato e la vergogna“, “Il bello delle donne” e molto altro, incarna uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Oltre ad una carriera di tutto rispetto, vanta una vita privata ricca di belle donne.

Lunga è stata la sua relazione con la collega, Eva Grimaldi (oggi sposata con l’attivista e leader del movimento LGBT in Italia, Imma Battaglia), con la quale è stato sposato e con l’attrice Adua Del Vesco. Con Eva i rapporti sono ottimi, i due si considerano come fratelli, tanto che al matrimonio dell’attrice con Imma Battaglia, Gabriel gli ha fatto da testimone.

La vita sentimentale attuale di Gabriel è un’incognita, più volte è stato paparazzato in compagnia dell’attore ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, ma i due hanno sempre smentito una relazione. Gabriel però ospite dalla Venier, ha fatto luce sulla situazione, l’attore che manca da ben tre anni dalla tv ha dichiarato: “Io voglio che alcune cose restino private, non voglio mostrare tutto a tutti, soprattutto dopo il periodo che ho vissuto“.

Mara allora lo invoglia a raccontare dicendogli: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tutto quello che vuoi quando ti sentirai pronto“, a quel punto arriva la risposta dell’attore: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato mai su una scelta all’interno delle mura di casa mia“.