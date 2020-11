Domenica In, Fabrizio Moro: "Mi sento un sopravvissuto e cerco la pace interiore"

Ieri è andata in onda un’altra puntata del contenitore domenicale di “Domenica In”, condotto da Mara Venier che ha accolto tantissimi ospiti, tra cui non è mancato lo spazio della musica con Fabrizio Moro che, con la sua fedele e immancabile chitarra, ha intonato alcuni brani, oltre a parlare dei suoi progetti musicali e non solo, tra cui un film che comincerà a girare, a breve, in cui indossa i panni di regista.

Il noto cantante non sta con le mani in mano, anche se afferma che gli mancano tantissimo i concerti, la dimensione live che, in questo momento, a causa della pandemia, non è possibile realizzare. Parla poi del suo progetto cinematografico e della sceneggiatura che sta scrivendo insieme a De Leonardis. Un film le cui riprese partiranno dal 18 gennaio e racconterà di due pugili che, nella boxe, trovano il riscatto.

Sa già quali sono gli attori che interpreteranno i due ruoli principali, anche se non li ha svelati, ma ha ammesso che uno di loro ha all’incirca 44 anni. Sono due attori che apprezza e stima molto. La vita, la carriera di Moro è stata caratterizzata da tantissimi alti e bassi, come lui stesso ammette, dai quali è riuscito a riprendersi e risollevarsi.

Riguardo i momenti difficili e di sconforto della sua vita, ne parla in questo modo: “Io mi ritengo un sopravvissuto, non è semplice uscire dai momenti bassi, ma è importante avere le persone giuste intorno che ti vogliono bene. Ci sono momenti in cui ti senti molto solo, per esempio dopo un concerto, in cui mi ritrovavo solo dentro un hotel, senza riuscire ad esprimere la positività o la negatività”.

Oggi Moro è single con due figli avuti da una precedente relazione. La sua presenza a “Domenica In” è stata anche l’occasione per presentare il suo nuovo album dal titolo “Canzoni d’amore” che è uscito venerdì 20 novembre. Un album in cui canta i brani di ieri con la maturità artistica di oggi. Nel disco sono presenti una canzone dedicata al figlio e anche un pezzo in romanesco che sarà la colonna sonora della sua prima opera da regista.