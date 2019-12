Domenica In, Emma Marrone ammette: "Sono serena, ma più egoista"

A pochi mesi di distanza dallo spiazzante messaggio social in cui annunciava di doversi fermare per risolvere un problema di salute, la cantante pugliese Emma Marrone è stata ospite dell’ultima puntata di “Domenica In” – in onda il 15 dicembre 2019 su Rai 1 – , mostrando una forma smagliante, un look scintillante, rassicurando così i suoi numerossissimi fan.

L’ex coach del talent show “Amici di Maria De Filippi”, dopo aver rassicurato circa il suo stato di salute, ha svelato dove e con chi trascorrerà le festività natalizie, che la porteranno ancora una volta nella sua amata Puglia al fianco della sua famiglia. Nel corso dell’intervista Emma si è lasciata andare anche ad delle emozionanti riflessioni sul suo stato d’animo, infatti sembra che in lei oggi dominino la serenità ed un sano egoismo.

La nuova Emma: più serenità e sano egoismo

Con un look alla Grace Kelly, la Brown ha sfoggiato un sorriso smagliante nel salotto della Venier, dove l’artista ha anche promosso due nuovi brani musicali. Inevitabili le domande sul suo stato di salute, che inizialmente ha fatto preoccupare tutti, compresa la stessa conduttrice, che ha esordito l’intervista proprio sottolineando la preoccupazione avuta dopo aver letto il post di Emma sui social circa tre mesi fa.

La Marrone ha tenuto a precisare che non era sua intenzione far preoccupare le persone che la seguono e le vogliono bene, ma prima che qualcuno strumentalizzasse la notizia, ha voluto dire lei le cose come stavano. Dopo quello che ha passato oggi Emma si dichiara una persona più serena, tanto da non farsi più cruccio per le cose che potenzialmente potrebbero ferirla.

“Sono diventata più egoista, ma nel senso buono del termine“, ha affermato Emma, per poi sottolineare il fatto che lei è un essere umano come tutti, quindi contrastare i problemi che la vita le sottopone. In campo amoroso sembra che non ci siano novità. Mara ha poi sottolineato quanta serenità ha visto nella Emma di oggi, molto diversa da quella che aveva intervistato un anno fa.

A fronte di tanto lavoro, nella vita di Emma oggi ci sono anche tante consapevolezze; chissà se dietro a quella bella luce che si vede nei suoi occhi non ci sia anche qualche novità che riguardi la sua vita privata.