Domenica In, Elisabetta Gregoraci ammette: "Con Flavio siamo una coppia anomala, ma ho un altro sogno"

Ospite d’eccezione della puntata di “Domenica In” andata in onda lo scorso 25 aprile 2021 su Rai Uno, Elisabetta Gregoraci si è sottoposta col sorriso al fuoco di fila di domande fattele dalla conduttrice Mara Venier. “Zia Mara”, come ama farsi chiamare, si è fatta portavoce delle curiosità dei fan che vogliono avere notizie soprattutto della vita privata dell’ex modella e conduttrice calabrese.

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, facendosi conoscere meglio come persona e non più solo per le vicende di gossip che negli anni l’hanno vista coinvolta – come il suo chiacchieratissimo matrimonio con Flavio Briatore -, sempre più gente segue Elisabetta Gregoraci sui social e ci tiene a sapere se attualmente sia fidanzata o se nella sua vita c’è stato un ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci sul rapporto con Briatore: “È come se non ci fossimo mai lasciati”

Sono tanti, infatti, i fan che sperano di rivedere la loro “Ely” assieme a Briatore, con cui è stata per ben tredici anni e che gli ha dato un figlio, il loro amatissimo Nathan Falco che ha appena compiuto dieci anni. Tuttavia, come la show-girl di Soverato ha spiegato più volte, questo non accadrà: lei e Flavio, ha dichiarato, sono una coppia di ex coniugi anomala, ma non perché si amano ancora; semplicemente perché stanno crescendo Nathan come se fossero ancora la famiglia di prima.

“Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan” ha dichiarato la Gregoraci. “La gente non capisce, ma non mi interessa” ha affermato ancora, affermando che in passato sono state tante le cose che l’hanno fatta soffrire. La gente diceva che aveva sposato Briatore per i soldi e sarebbe durata solo qualche mese, ma i fatti hanno dimostrato che non avevano ragione.

Ora però quel capitolo sentimentale è chiuso ed Elisabetta si è detta pronta a innamorarsi di nuovo. Ha tanti corteggiatori, ha ammesso, ma cerca quell’uomo che sappia sorprenderla come fece Flavio a suo tempo. Il suo sogno, insomma, è un nuovo amore unico e speciale che le faccia sentire le fatidiche “farfalle nello stomaco”.