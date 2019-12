Domenica In, Elisabetta Canalis ricorda il padre: "Ci ha unito la sua morte"

La puntata di oggi, 15 dicembre, di Domenica In è stata ricca di ospiti di primo piano, tra gli altri infatti sono intervenuti Tiziano Ferro, Emma Marrone ed Elisabetta Canalis. Quest’ultima, in una lunga intervista, ha ripercorso la sua carriera ed ha parlato anche della sua vita privata. Ormai vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri ed alla figlia.

Durante l’intervista però Elisabetta Canalis si è commossa ricordando il padre, scomparso due anni fa propiro mentre era in vacanza a Los Angeles per trovare la figlia. Su di lui ha raccontato: “Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti. Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità, era diverso”.

La Canalis ha continuato spiegando che con il padre era molto legata ma ha approfondito il rapporto solo quando è cresciuta, probabilmente inoltre il suo carattere era dovuto al fatto che fosse un uomo di altri tempi, dato che apparteneva alla generazione nata nel dopo guerra.

Ciò che l’ha unita, però, di più al padre è stata, purtroppo, la sua morte. Elisabetta Canalisa a Mara Venier ha raccontato: “Lui è venuto in vacanza prima di Natale e ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto ma peggiorava, e poi è mancato. Forse la cosa più importante che ha unito me e mio padre è stato il momento della sua morte”, aggiungendo che in quelle ore drammatiche si è addormentata accanto al padre, e poi l’hanno svegliata quando il padre già purtroppo non c’era più.

Il drammatico racconto della showgirl ha commosso anche Mara Venier che le ha detto come lei piaccia molto al pubblico perché è pulita e ciò traspare. Elisabetta Canalis, infine, ha anche aggiunto che a lei è in pensiero per la madre, rimasta sola, dato che ormai lei vive stabilmente a Los Angeles.