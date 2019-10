Domenica in, Elena Santarelli riceve un messaggio dal marito: "Nel momento più difficile hai trovato il coraggio di aiutare gli altri"

Elena Santarelli è divenuta famosa per la sua bellezza naturale e per la sua spontaneità in ambito televisivo; una ragazza molto seria e professionale, in tanti la conoscono per i suoi spot pubblicitari. Ma oltre che per la sua carriera televisiva, Elena è molto conosciuta soprattutto per un dramma che ha di recente vissuto, e che per fortuna, sembra aver superato.

Infatti la donna ha dovuto affrontare una brutta malattia del figlio Giacomo, all’epoca dei fatti era appena neonato, e si è ritrovata a combattere tra la vita e la morte, tentando in tutti i modi di salvare suo figlio. A distanza di tempo per Elena sembra che l’incubo sia oramai passato, ergendosi anche a testimonianza degli attimi terribili vissuti, con la speranza che suo figlio potesse guarire.

Di recente la Santarelli è stata ospite del famoso programma Rai “Domenica in” condotto da “Mara Venier“, dove racconta tutta la storia che ha riguardato suo figlio Giacomo. Inoltre Elena ha raccolto tutta la sua esperienza in un libro, dove il ricavato di quest’ultimo verrà totalmente devoluto in beneficenza.

La Santarelli ha dato fondo a tutto il suo coraggio e fermezza nel tentare di raccontare tutta la storia, senza piangere, ma c’è stato un momento molto toccante, durante la trasmissione. Infatti il marito della Santarelli, Bernardo Corradi, invia un videomessaggio, che è stato poi trasmesso in studio.

Il marito ha fatto i suoi migliori auguri alla moglie, cercando anche di darle forza e coraggio, infatti nel videomessaggio, Corradi afferma: “Ciao amore so che ti farà strano vedere questo messaggio, sai quanto sono poco incline a questo tipo di cose perché sono una persona riservata. Voglio farti un in bocca al lupo per l’uscita del libro, che altro non è che l’ennesimo gesto di altruismo e generosità da parte di una donna con la “D” maiuscola come sei te.“