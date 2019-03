Domenica In: ecco tutti gli ospiti di domenica 17 marzo

Tutto pronto per la nuova puntata di Domenica In, in onda domenica prossima, 17 marzo, come sempre dalle ore 14 su Rai 1. Da quando Barbara d’Urso ha spostato il suo appuntamento con Domenica Live in concomitanza con la fine di Domenica In, Mara Venier ha ulteriormente consolidato il successo della sua trasmissione, leader dall’inizio della stagione degli ascolti della domenica pomeriggio, dopo parecchi anni di sofferenza da parte di questo programma.

Anche nella prossima puntata saranno tanti gli ospiti con cui Mara chiacchiererà, si divertirà e farà compagnia al pubblico nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Ecco tutti gli ospiti previsti. Uno spazio sarà dedicato alla festa del papà, che ricorrerà il prossimo 19 marzo.

Per l’occasione Mara ospiterà in studio Red Canzian, con le sue figlie, e Lino Banfi anche lui in compagnia della figlia Rosanna, anche lei attrice. Domenica scorsa Mara aveva annunciato anche il ritorno di Jessica Morlacchi (protagonista con Red dell’ultima edizione di Ora o Mai Più), ma la sua presenza non sembra essere stata confermata. Tornerà anche Paola Barale che proprio la settimana scorsa è stata protagonista di una bella intervista con Mara, momento che è stato molto apprezzato dal pubblico e che Mara ha deciso di bissare. Per lo spazio dedicato al cinema italiano arriverà Pif, attualmente nelle sale cinematografiche con il suo ultimo film “Momenti di trascurabile felicità”.

Non mancherà la musica, sempre protagonista della trasmissione di Rai 1. Ospiti in studio Giusy Ferreri che presenterà il suo ultimo singolo “Le cose che canto” ed i BoomDaBash reduci dall’ultimo Festival di Sanremo dove hanno portato in gara il brano “Per un Milione”, diventata una loro ennesima hit.

Tanti gli ingredienti per una Domenica In sempre all’insegna del sorriso e della spensieratezza in compagnia della padrona di casa Mara Venier e dei suoi tanti ospiti.