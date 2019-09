Domenica In: ecco gli ospiti della seconda puntata

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - Mara Venier ha trovato la giusta formula per intrattenere il pubblico nei pomeriggi domenicali. Il fatto che Canale 5 durante la messa in onda di Domenica In trasmetta delle soap rende alla bionda conduttrice veneta il lavoro ancora più semplice, evitando scontri diretti tra programmi che possono rubarsi pubblico a vicenda.