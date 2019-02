Domenica In, doppia sorpresa per Serena Rossi: proposta di matrimonio e la chitarra di Mia Martini

L’attrice Serena Rossi, reduce dal successo della fiction di Rai 1 Io sono Mia, è stata ospite della puntata del 17 febbraio di Domenica in, dove insieme alla conduttrice Mara Venier ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita, dall’amore per il nonno alla partecipazione a Un Posto al sole e tanto altro.

L’ultima puntata di Domenica In è stata davvero ricca di emozioni, grazie anche a Serena Rossi, che ha raccontato dell’impegno e della partecipazione emotiva messi per interpretare in tv il ruolo della celebre cantante Mia Martini, scomparsa prematuramente nel 1995 sembra per cause naturali.

La doppia sorpresa per Serena Rossi

La giovane attrice ed ex protagonista della serie tv di Rai 3 Un Posto al Sole, Serena Rossi, continua a sorprendere ed incantare il pubblico televisivo per la sua bravura non solo nella recitazione ma anche canora, regalando momenti di autentica ed intensa emozione. Si sa, le interviste di zia Mara – così simpaticamente ama farsi chiamare la conduttrice del programma, Mara Venier – non sono mai scontate e così rigidamente programmate, optando piuttosto per l’improvvisazione e puntando dritto ai sentimenti.

Così facendo, Mara Venier, ha fatto un altro gol, sollecitando il compagno di Serena Rossi, l’attore Davide Devenuto, a fare la fatidica e tanto attesa proposta di matrimonio all’attrice protagonista di Io sono mia. Una proposta fatta per telefono, che ha ovviamente sorpreso Serena e commosso il pubblico in studio e da casa, ma non è finita qui perché alla proposta di matrimonio è seguita un’altra straordinaria ed emozionante sorpresa per la Rossi, che si è vista regalare direttamente dalle mani di Olivia Berté, sorella di Mia Martini, la prima chitarra appartenuta alla celebre cantante.

Un omaggio che la sorella della Martini ha voluto fare all’attrice anche in considerazione del suo impegno, della dedizione e della straordinaria interpretazione che l’attrice ha fatto della celebre cantante, dando nuovamente vita ad un’artista duramente colpita nel corso della sua vita da stupide e sciocche maldicenze.