Domenica In, D’Agostino sgancia una bomba su Blasi e Totti: "Ha le prove". Messaggi hot e video

La prima puntata di “Domenica In” è partita col botto, anche grazie a Roberto D’Agostino che ha regalato alla padrona di casa, Mara Venier, novità assolute riguardanti la complicata situazione tra Totti e la Blasi. In questi giorni si sono rincorsi innumerevoli gossip su tradimenti, messaggi e quant’altro: ora D’Agostino vuole fare un po’ di chiarezza.

Nella puntata andata in onda il 18 settembre su Rai 1, sono emersi particolari mai rivelati prima e a renderli pubblici ci ha pensato il direttore di “Dagospia“, sempre informato e pronto a condividere le sue informazioni con il pubblico. In poche parole D’Agostino sembra confermare alcuni particolari che, invece, i legali della coppia si erano affrettati a smentire.

Le rivelazioni di Roberto D’Agostino a “Domenica In”

“La loro storia è come quella di È nata una stella, lei non era famosa poi la sua fama è diventata grande quanto quella di Totti“. E’ stato proprio allora che Ilary, secondo le parole di D’Agostino, ha preso la decisione di allontanarsi dall’ex Capitano della Roma.

“Ma nessuno poteva scriverlo. Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cor*uto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma” si affretta a precisare Dago, spiegando come mai nessuno prima aveva parlato di questa crisi che sembra durare da molto tempo.

Non è tutto, infatti continua rivelando l’esistenza di messaggi erotici che Ilary Blasi avrebbe ricevuto e inviato e inoltre spunta anche un video della sicurezza in cui si vedrebbero le immagini di Ilary insieme al padre in banca per prendere i famigerati rolex nella cassetta di sicurezza.

“Lei aveva ricevuto l’assicurazione da Francesco Totti che lui non aveva nessuna storia extraconiugale. Quando hanno capito entrambi che la loro storia era finita, si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l’annuncio della fine della loro relazione. Lei, però, rompe il comunicato consensuale perché Alfonso Signorini pubblica le foto di lui che la sera prima era stato a casa di Noemi. A quel punto, lei fa saltare tutto ed è diventata una guerra dei Roses. Ognuno ha cose dell’altro, devastanti. L’intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro’, dice con quella intervista, ‘perché lei ha altre storie’. Totti ha screenshottato i messaggi erotici di Ilary Blasi“. Così conclude D’Agostino, tra lo stupore del pubblico consapevole che la vicenda sembra tutto, tranne che conclusa.