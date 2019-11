"Domenica in", Christian De Sica racconta: "Mio padre giocava d’azzardo"

Un Christian De Sica sempre più scatenato e travolgente si racconta al famoso programma della domenica condotto da Mara Venier “Domenica in“, in occasione della presentazione del suo nuovo lavoro cinematografico, film prodotto insieme al collega Carlo Buccirosso, dal nome caratteristico “Sono solo fantasmi“.

Christian come sempre ha sfoggiato tutta la sua simpatia e ilarità, sapendo ben intrattenere il pubblico in studio e da casa, raccontando anche aneddoti di vita passata, soprattutto su suo padre, il regista neorealista Vittorio De Sica. Come in pochi sanno infatti il regista amava molto giocare d’azzardo, e questo ha comportato non pochi problemi economici per la famiglia De Sica.

A tal proposito infatti Christian afferma: “Non ci ha lasciato in una situazione economica felice perché giocava d’azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, mi ha lasciato molto altro, non i soldi, ma cose più importanti“. Christian racconta con piacere di come il padre ha cercato di trasmettergli uno degli insegnamenti più importanti, godere degli attimi della vita.

Non solo rimandi al padre, ma tanto altro ancora, Christian infatti ha raccontanto quando, tra i primi suoi show a Montecarlo, si è addirittura esibito in presenza di Grace Kelly e del principe Ranieri di Monaco. Ha rivelato inoltre che alla fine dello show, si era assopito in ascensore, e in maniera del tutto involontaria si era “liberato“, emanando un cattivo odore, e subito dopo nell’ascensore entrò la Regina di Giordania.

Ovviamente il racconto ha fatto ridere tutti nello studio, Mara Venier compresa. A proposito della presentatrice, alla fine dello spazio dedicato all’attore, in maniera del tutto scherzosa, Christian tocca il lato B della conduttrice, affermando: “Fammi toccare che porta bene“. Christian negli anni è divenuto famoso per le sue doti interpretative e soprattutto per la sua mimica facciale, ma da qualche anno è riuscito a farsi conoscere anche nelle vesti di cantante, anche molto bravo e apprezzato dal pubblico.