"Domenica In" chiude la stagione: la profonda differenza tra Mara Venier e Barbara D’Urso

La stagione più complicata, come l’ha definita Mara Venier, di “Domenica In” ha chiuso i battenti domenica 27 giugno. La tanto meritata pausa esitiva, per tutti, è arrivata. Zia Mara ha chiuso in bellezza la stagione dei record, una stagione dove nonostante la presenza ingombrante del covid, si è riusciti comunque ad andare in onda senza interruzioni. Come se non bastasse, i problemi di salute della Venier hanno fatto la loro parte.

Nonostante tutto, Mara si è confermata per il terzo anno consecutivo, leader negli ascolti e signora della domenica pomeriggio. La concorrenza è stata sbaragliata senza troppi problemi e Barbara D’Urso, rivale numero uno della Venier (professionale ma non personale, difatti le due sono grandi amiche), ha perso su tutti i fronti.

Incassata la sonora sconfitta, la D’Urso ha però continuato a sbandierare picchi di share che di fatto vengono smentiti dai numeri: è Mara Venier a primeggiare con la sua “Domenica In”, che è la vera trasmissione a ottenere ascolti importantissimi. Abissale è la differenza tra le due donne anche nel salutare i loro telespettatori. La Venier ha sempre preferito adottare un atteggiamento più riservato e contenuto, la D’Urso ha sbandierato le notizie ai quattro venti.

Mara è stata riconfermata e ha ottenuto uno share altissimo, ma ne ha parlato solo nell’ultima puntata quando ha salutato tutti. Barbarella invece ha tappezzato i suoi social e anche quando i numeri non erano dalla sua, ha comunque parlato di “picchi di share“. La Venier dal canto suo ha ammesso, commossa, che quando 3 anni fa ha iniziato questa avventura, non pensava di certo di ottenere tali risultati.

“Ci sarò anche l’anno prossimo, ci vediamo a settembre“, ha dichiarato Mara che a differenza della conduttrice campana ha la certezza di tornare. Già, proprio la D’Urso che da fiore all’occhiello per Mediaset si è trasformata in grosso punto interrogativo. Lei ha asserito che a settembre torneranno sia “Live – non è la D’Urso” che “Domenica Live”, ma le cose non stanno proprio così. Difatti il toto nome per il rimpiazzo, è già partito.