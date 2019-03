Domenica in, Antonella Clerici su ritorno a "La Prova del Cuoco": "Elisa stai serena"

L’ultima puntata del talk show televisivo “Domenica in” – in onda domenica 3 marzo su Rai 1 – è stata pensata e programmata completamente al femminile, infatti nel salotto di Mara Venier sono state intervistate solo donne, tra ui Rita Dalla Chiesa, Dalila Di Lazzaro e la bellissima conduttrice di “Sanremo Young” Antonella Clerici.

Sono tanti i cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno per la cnduttrice televisiva, che per amore ha allentato con la televisione – abbandonando il suo programma storico “La Prova del Cuoco” – per dedicarsi maggiormente ai suoi affetti, cioè la figlia Maelle – avuta da Edy Martens – e il compagno Vittorio Garrone.

Antonella non tornerà a “La Prova del Cuoco”

La Clerici sembra non aver alcun rimpianto nell’aver abbandonato dopo 18 anni di conduzione “La Prova del cuoco”, che tanto l’ha fatta amare dal pubblico televisivo. Una decisione che è stata anche argomento di conversazione durante l’intervista a trecentosessanta gradi fatta da Mara Venier, che le ha chiesto riguardo ad un possibile ritorno al cooking show.

Rispota negativa, Antonella ha ribadito la sua decisione di non ritorno alla conduzione del cooking show di Rai 1 dicendo: “Ne sono certa, perché io non sono una banderuola che va e poi viene, e poi va e poi viene. Sono ferma nelle mie decisioni, anche se magari ci metto un po’ a prenderle. Ho deciso di lasciare La prova del cuoco e non ci tornerò“.

Dopo aver ricordato quanto sia legata al programma, la Clerici ha avuto delle parole molto belle nei confronti della Isoardi: “E’ giusto che Elisa Isoardi prosegua la sua conduzione in libertà, e non sempre con l’ansia del ritorno di Antonella Clerici. Elisa stia serena, io non tornerò”. La Clerici ha poi proseguito l’intervista parlando del bellissimo rapporto che ha con la figlia Maelle e del suo attuale programma “Sanremo Young”, una fucina ed un trampolino di lancio molto importante per tanti cantanti ancora semi sconosciuti.