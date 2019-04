Domenica In, anticipazioni ospiti puntata del 7 aprile: Mara Venier si esibirà in un ballo alla Bollywood

A pochi giorni dall’inizio della nuova puntata del popolare talk show di Rai 1 “Domenica In” – che andrà in onda il 7 aprile alle 14,00 subito dopo il Tg1 – il sito online “BlogoTv” ha svelato in anteprima chi saranno gli ospiti del salotto di Mara Venier, che con il suo ritorno in Rai ha risollevato e riportato al successo il celebre programma nazional-popolare dopo la disastrosa conduzione lo scorso anno di Cristina Parodi.

La “Signora della domenica” piace sempre di più al pubblico televisivo italiano che, con i suoi ospiti e con le storie raccontate nel salotto di Rai 1, vive emozioni sempre diverse insieme alla conduttrice Mara Venier, una delle poche conduttrici televisive che riesce a colpire, bucare lo schermo ed arrivare dritto al cuore dei telespettatori.

Gli ospiti della puntata del 7 aprile

Chi saranno gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In”? Stando alle anticipazioni riportate dal sito “Blogotv”, tra gli ospiti che interverranno nella puntata del 7 aprile prossimo ci sarà l’attore Kabir Bedi, l’indimenticabile Sandokan – ma anche ex naufrago di una passata edizione del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” – che si cimenterà in un ballo insieme alla conduttrice.

Ma se Kabir farà ballare zia Mara, cosa farà invece Stefano De Martino? Il neo conduttore di Made in Sud ritornerà in studio per confermare la sua love story con l’ex moglie Belen Rodriguez? Riuscirà zia Mara a carpire qualche notizie sui recenti guai giudiziari che hanno coinvolto sia l’ex ballerino di “Amici” che la conduttrice di Colorado?

Per lo spazio dedicato alla musica, ci saranno Stash e Elodie, che si esibiranno con il brano “Pensar male”, un successo attualmente molto trasmesso in radio, che racconta di un amore non sbocciato a causa delle maldicenze. Altri protagonisti di puntata anche Francesco Facchinetti insieme al papà Roby, ma anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con le loro battute e gag animeranno non poco il salotto di zia Mara.