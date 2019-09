Domenica In, anticipazioni: Orietta Berti nel cast, mentre tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Giulia De Lellis

Tra quattro giorni inizierà la prima puntata di “Domenica In“, talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Lo scorso anno il programma ha avuto un ottimo successo, obbligando addirittura “Domenica Live“, presentato da Barbara D’Urso, a cambiare l’orario della messa in onda per evitare così la concorrenza.

Tuttavia salta la prima “sfida televisiva” tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Infatti come svelato dalla “Dottoressa Giò” sul suo profilo ufficiale di Instagram “Domenica Live” non va in onda questa settimana a causa di alcuni lavori che hanno ritardato la tabella di marcia: “Lo studio non è ancora pronto, ci saremo per domenica 22 settembre”.

Anticipazioni e novità su Domenica In

Gli ospiti della prima puntata sono i seguenti: il conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, Romina Power, Arisa, Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales e l’ex corteggiatrice della trasmissione “Uomini e Donne” Giulia De Lellis, che ha pubblicato anche la sua biografia. Novità importante anche nel cast, poiché Orietta Berti sarà fissa per ogni settimana.

Il sito “Tv Blog” anticipa anche la presenza di Andrea Bocelli in collegamento con la moglie Veronica Berti. La chiacchierata con Mara Venier poi seguirà la serata, evento organizzato proprio dal cantante e dalla sua fondazione per la ricostruzione dell’Accademia della Musica di Camerino. Lo speciale verrà condotto da Stefano Accorsi e Serena Rossi.

In una vecchia intervista rilasciata poco dopo la fine della prima edizione, Mara Venier ha dichiarato che ci saranno delle nuove novità per quest’anno: “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. ‘Il Cartellone’ era troppo complicato, non funzionava. Lo spirito non cambierà. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo, ma io non ho voluto. Le interviste le farò sempre a modo mio. Da me non si viene a promuovere dischi, libri, film in uscita”.