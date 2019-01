Domenica In, Anna Valle ricorda Fabrizio Frizzi: "Era un uomo vero, dai grandi valori"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 condotto dall’effervescente Mara Venier “Domenica In” è stata ospite anche l’attrice ed ex modella Anna Valle che, oltre a promuovere la fiction “La compagnia del cigno” di cui è protagonista, ha voluto omaggiare il grande conduttore televisivo Fabrizio Frizzi.

Sebbene la puntata di “Domenica In” nel giorno dell’Epifania sia gioiosa e dedicata quasi eslusivamente alla mitica figura della Befana, l’atmosfera si trasfrma radicalmente diventando più seria e melanconica nel momento in cui l’attrice Anna Valle ricorda l’amato conduttore del game show de “L’Eredità”, scomparso prematuramente a causa di una brutta malattia il 26 marzo scorso.

Anna Valle ed il ricordo di Fabrizio Frizzi

Prima di diventare una bravissima attrice, Anna Valle è stata proclamata nel 1995 Miss Italia. Un momento indimenticabile che è rappresentato un trampolino di lancio per l’attrice e di cui non poteva non parlare nel salotto di Mara Venier, soprattutto perché ad incoronarla Miss fu proprio Fabrizio Frizzi, allora conduttore del celebre e storico concorso di bellezza.

Una vittoria inaspettata che ha cambiato la sua vita, in tal senso le parole di Anna: “No, non mi aspettavo assolutamente di vincere Miss Italia, non mi aspettavo quei riconoscimenti” – e sull’incontro con Frizzi dice – “Di Fabrizio non si può non avere un ricordo bello, positivo e vero. Lui stava con noi durante le tantissime prove, per tantissime ragazze era la prima esperienza“.

Poi la Valle ha voluto aggiungere alcuni particolari sul modo di fare del presentatore: “Mi ricordo la grandissima tenerezza di Fabrizio nei nostri confronti e la sua capacità di farsi sentire come un compagno di giochi e di lavoro, non è mai stato lontano da noi, mai distaccato, è sempre stato molto, molto complice” – e concludendo – “Fabrizio era un uomo vero, dai grandi valori“.

La carriera da attrice di Anna Valle è stata un crescendo di successi, da “Commesse” a “Le stagioni del cuore“, ma anche “Soraya” e tanti tanti altri, così come la vita privata, dove Anna ha trovato il suo successo nell’amore e nel matrimonio con Ulisse Lendaro e madre di due figli, che tiene debitamente lontani dal mondo dei social e del gossip.