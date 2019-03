Domenica In, Anna Tatangelo in lacrime nel salotto di Mara Venier

Una puntata davvero emozionate quella del 24 marzo scorso di “Domenica In“, dove nel salotto di Mara Venier è stata ospite, oltre alla celebre cantante Ornella Vanoni e alla conduttrice di “Ballando con le Stelle” Milly Carlucci, anche la popolare cantante – reduce dal Festival di Sanremo – Anna Tatangelo.

Un’intervista a tutto spettro quella rilasciata dall’ex vincitrice dell’edizione vip di Masterchef, durante la quale Anna ha parlato della sua vita privata – il ritorno con il compagno Gigi D’Alessio – così come quella professionale, una lunga carriera costellata di grandi successi ma anche di aspre critiche provenienti da qualche addetto ai lavori.

Anna Tantangelo in lacrime da Mara Venier

Dopo tanti anni di attività professionale, Anna ormai c’ha fatto l’abitudine alle critiche, anche se nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo ha dovuto incassare l’inaspettato attacco del giornalsita Laffranchi, che senza tanti giri di parole ha definito come trash la carriera musicale dell’artista.

Un attacco ingiusto, che anzhe Zia Mara ha voluto ricordare dando così occasione alla Tatangelo per ritornare sull’argomento difendendo quindi la sua attività. La cantante, si sa, è una persona dalla grande vitalità ma anche dalla spiccata sensibilità, emersa nel corso dell’intervista mentre si stava parlando dei suoi genitori, Dante e Palmira.

Nel parlare dei suoi genitori, la Tatangelo ha avuto una reazione inaspettata, cioè ha ceduto alla commozione e alle lacrime, dando quindi l’impressione che stia affrontando un periodo non proprio sereno in tal senso. Anna però non ha voluto dire più di tanto, limitandosi ad un laconico: “Non dobbiamo dare niente per scontato, quando vogliamo dire ai nostri genitori ti voglio bene va detto“.

Ma dalle lacrime si è passati subito alla gioia nel ricordare come è iniziata la love story con Gigi D’Alessio, una relazione osteggiata e criticata almeno agli inizia causa della differenza d’età tra i due, e che ha avuto anche un momento di pausa, un momento di allontanamento necessario per la coppia che ora è tornata insieme più innamorata e forte che mai.

Ma quando arrivano le nozze? Questa è una domanda che i tanti fan della coppia ormai si fanno da tempo, un quesito che non poteva non porre la Venier, che quindi ha lanciato un appello a Gigi D’Alessio.