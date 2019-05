"Domenica in", Alessia Marcuzzi ospite dell’amica Mara Venier

Nella puntata di “Domenica in” andata in onda il 19 maggio 2019, Mara Venier ha avuto l’onore di ospitare ed intervistare la cara amica Alessia Marcuzzi, che purtroppo, come ben sappiamo, è reduce da un’edizione non proprio fortunata de “L’isola dei famosi”. Gli ascolti del reality infatti non sono stati molto alti, per non parlare della polemica nata per colpa di Corona ed il duro attacco contro Riccardo Fogli.

Alcuni telespettatori ed utenti del web non hanno perso tempo per puntare il dito contro la conduttrice che, oltretutto, è stata oggetto di critiche anche durante l’edizione del reality 2018 ed il famoso canna-gate. A tal proposito, la trasmissione di Antonio Ricci “Striscia la notizia“ aveva sollevato un polverone costruendo anche servizi non proprio bellissimi sulla conduttrice.

Alessia Marcuzzi però, ha sempre incassato il colpo, rispondendo con il sorriso e l’educazione che l’ha sempre contraddistinta. Proprio per questo, Mara Venier ha voluto spezzare una lancia in favore dell’amica asserendo senza tanti giri di parole: “Sei una persona buona, non ti ho mai sentito parlar male di qualcuno anche quando hai subito dei torti. Tu voli alto anche perché hai una tua vita bellissima”.

Come ben sappiamo proprio tra Mara ed Alessia c’è un rapporto molto stretto, tanto che la stessa Venier, durante l’intervista, ha altresì rivelato che è stata proprio Alessia ad aprirle il profilo Instagram. Impossibile soprattuto dimenticare le incredibili gaffe della Venier durante il suo ruolo di opinionista proprio a “L’isola dei famosi”, che sono state ricordate anche durante l’intervista a “Domenica in”.

“Mi avete cacciato dopo! Più di una volta ho combinato un casino”, ha infatti chiosato la Venier mentre Alessia ha risposto: “Io volevo morire”. La Marcuzzi in conclusione ha parlato del suo sogno nel cassetto, ovvero quello di condurre un programma sui viaggi, in cui vorrebbe accompagnare le persone nei posti in cui non sono mai state.