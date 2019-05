Domanica In, la battuta della figlia di Romina Power: "Sta insieme al fratello di Mark Caltagirone"

Il 26 maggio Romina Power e sua figlia Romina Jr sono state ospitate nell’ultima puntata di Domenica In. Poche domande da parte di Mara Venier, ma un clima piacevole e molta musica. L’artista ha cantanto diversi brani dedicati a Hollywood e a suo padre, l’attore Tyron Power. Inoltre, non sono mancate le battute sull’ultimo caso di gossip che ha fatto discutere l’Italia intera.

Nel corso della puntata, Mara Venier ha chiesto a Romina Power se avesse portato con lei un fidanzato. La cantante però ha smentito dicendo che non c’é nessuno nella sua vita privata. Poi, la conduttrice ha ironizzato dicendo: “Ma come non c’è? Facciamo come quell’altro? Ultimamente questi fidanzati che scompaiono e che non sono esistenti...”. Tanto divertimento in studio ma non è terminata qui.

Infatti, ci ha pensato Romina Jr ad intrattenere il pubblico con una battuta sul Prati-Gate: “Non vedevo mia madre da un paio di mesi, la trovo differente. Sta davvero bene, per me sta insieme al fratello di Mark Caltagirone“. Gli spettatori in studio sono scoppiati a ridere rammentando l’intervista che Zia Mara fece a Pamela Prati sul fantomatico futuro marito. La figura di Mark Caltagirone ha fatto davvero discutere in questi ultime settimane, sebbene non sia reale.

Poi, la presentatrice veneziana ha chiosato dicendo che l’Italia parla solamente del fidanzato fantasma della Prati, del quale ormai non se ne può più. Sul web si sono diffusi numerosi commenti dei telespettatori che hanno gradito tantissimo la battuta.

L’ex moglie di Al Bano ha fatto chiarezza sul fatto della casa di sua proprietà a Trastevere. I figli avevano sgridato la madre a Domenica In precisando di non avere più una casa a Roma perché lei l’aveva data in vendita ad un gruppo di monaci di religione buddhista. “I miei figli se ne devono fare una ragione, per loro una casa è sufficente” ha dichiarato la Power.