Doc – Nelle tue mani, si ricomincia: Matilde Gioli svela il set

“Sono venuta a vedere se è tutto pronto. È tutto pronto, si ricomincia”. Con queste parole e una foto dal set, l’attrice Matilde Gioli, ha svelato ai propri follower di instagram, l’attesa ripresa delle registrazioni del finale della fiction Rai, Doc – Nelle tue mani, interrotta a causa della pandemia da coronavirus.

Finalmente, dopo oltre due mesi dalla fine dell’ottava puntata, il cast ha potuto rincontrarsi, nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid, per girare quelle scene, che ancora mancano per completare la seconda parte di questa amatissima fiction Rai, che nell’ultima serata ha sfiorato la cifra di 9 milioni di spettatori.

Nella foto, Matilde Gioli, si fa ritrarre davanti a quello che è il banco centrale del reparto del Policlinico Ambrosiano, dove è ambientata la storia del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, liberamente ispirata alle reali vicende del dottor Pierdante Piccioni, che nel 2013, a seguito di un incidente stradale, ha perso la memoria dei dodici anni precedenti il risveglio dal coma. Nella fiction, stessa sorte capita al dottor Fanti, ma in conseguenza di un colpo di pistola ricevuto in testa e sparato dal padre di un giovane paziente deceduto nel suo reparto.

Durante gli otto episodi trasmessi in quattro serate, gli spettatori erano rimasti affascinati dalle vicende sia amorose del dottor Andrea Fanti, conteso dalla sua ex moglie Agnese Tiberi (interpretata da Sara Lazzaro) e dalla dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), che dai casi medici affrontati dall’intera equipe di medicina interna, diretta dal dottor Fanti, prima dell’amnesia e dal dottor Marco Sardoni (interpretato da Raffaele Esposito), dopo l’incidente del collega.

Come noto gli ulteriori 8 episodi, compreso il finale, non sono stati ancora trasmessi, poiché le riprese non erano state ancora completate, prima di essere sospese per l’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19. Si ipotizza che la fiction possa tornare in autunno, mentre diverse sono le ipotesi su come si concluderà, ma, come dichiarato qualche settimana fa da Matilde Gioli, alla trasmissione pomeridiana di Rai 1, Detto Fatto, il finale è stato già girato.

In quella occasione l’attrice stuzzicò anche la curiosità dei telespettatori con una rivelazione: “In realtà il finale della serie lo abbiamo già girato, ci mancano solo dei pezzi. Vi dico una cosa: ci sono due finali”. Probabilmente uno riguarderà l’ambito professionale della fiction ed uno quello sentimentale.