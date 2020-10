Doc – Nelle tue mani, settima puntata: Andrea e Giulia più vicini, Agnese gelosa

La prima stagione di Doc – Nelle tue mani è giunta alla sua settima puntata ma, a partire da giovedì 29 ottobre, andrà in onda un solo episodio a settimana per lasciare spazio ad Ama Sanremo, il format condotto da Amadeus che punta a trovare i finalisti di questa edizione di Sanremo Giovani.

Il 13esimo episodio, intitolato Egoismi, vede Andrea e Giulia sempre più vicini dopo la confessione da parte della Giordano della relazione che i due medici avevano prima che Fanti perdesse la memoria. Proprio la vicinanza tra i due, scatena la gelosia di Agnese, ex moglie di Andrea.

In questo nuovo episodio, in ospedale arriva la sorella maggiore di Elisa, una giovane donna che fa l’attrice e che attira subito gli sguardi degli altri specializzandi: la ragazza, infatti, ha un fascino innegabile da cui tutti sono attratti. Questa situazione mette subito in imbarazzo la giovane specializzanda, la quale viene destabilizzata da questo arrivo inaspettato e soprattutto dalla presenza ingombrante della sorella, di cui ha sempre subito il fascino e il carisma. Proprio il senso di inferiorità che avverte la spinge ad essere sempre più scontrosa con gli altri colleghi.

Intanto, l’ex primario di medicina interna Andrea Fanti, cerca di recuperare la memoria dei 12 anni che sono andati persi con il tentato omidcio da parte di Pavesi, il padre di un ex paziente rimasto ucciso da un errore medico. Nonostante gli sforzi, però, per Andrea recuperare i ricordi dimenticati diventa sempre più difficile: ormai, infatti, alcune cose sembrano andate perdute per sempre.

La complicità tra Giulia e Andrea nel frattempo continua a crescere: Andrea ha intuito che aveva una storia con la collega Giulia e quest’ultima gli ha confessato di provare ancora qualcosa per lui. Nel tentativo poi di aiutare Fanti a ricostruire il suo passato, la vicinanza tra i medici è aumentata e questo ha suscitato l’inaspettata gelosia da parte di Agnese: la direttrice si sarà accorta di provare ancora qualcosa per il suo ex marito?