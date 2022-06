"Doc – Nelle tue mani" sbarca in America: ecco chi sarebbe l’attore scelto per interpretare Andrea Fanti

Ascolta questo articolo

Mentre in Italia fervono i preparativi per la messa in onda della terza stagione di Doc – Nelle tue mani (che potrebbe arrivare su Rai Uno già dalla prossima primavera), oltre oceano si inizia a pensare all’adattamento della fortunata serie italiana per il mercato americano.

A svelarlo è stato Pierdante Piccioni, il medico la cui storia ha ispirato la celebre serie tv che vede come protagonista Luca Argentero, il quale ha svelato che l’America ha deciso di acquistare i diritti di Doc, per farne un riadattamento destinato ai telespettatori statunitensi.

Piccioni, durante un incontro presso il Circolo dei lettori di Torino, ha spiegato che la Sony ha deciso di investire sulla serie italiana, acquistando i diritti del format, in modo tale da mandarlo in onda negli Stati Uniti.

L’ex primario del pronto soccorso di Codogno ha anche aggiunto che al momento sono in corso i casting per trovare quello che sarà “l’Andrea Fanti americano” che sostituirà Luca Argentero.

Nonostante i provini siano ancora in corso, in pole position sembra esserci Matthew David McConaughey e Piccioni ha aggiunto che l’ipotesi non gli dispiacerebbe affatto.

Il medico ha anche parlato della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, che potrebbe andare in onda qui in Italia già dalla prossima primavera. Nonostante Piccioni non abbia potuto e voluto sbottonarsi troppo circa la storyline della terza stagione della serie, il medico ha anticipato che si lavorerà ancora una volta sull’empatia e sull’ormai celebre metodo Fanti, che ha contraddisinto il primario in queste prime due stagioni della fiction.

Pierdante Piccioni ha anche aggiunto che non verrà snaturata la storia e che non mancheranno le sorprese. Ci aspettiamo senza dubbio l’ingresso nella fiction di nuovi personaggi, dopo la dipartita di Lorenzo Lazzarini e Alba Patrizi nella seconda stagione della serie. Il primo è venuto a mancare a causa del Covid, mentre la seconda è deceduta nel corso dell’ultima puntata, a causa di una nuova epidemia diffusasi all’interno dell’ospedale milanese.