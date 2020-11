"Doc – Nelle tue mani", Sara Lazzaro parla del suo personaggio: "Le donne si riconoscono in Agnese"

Nonostante le immense difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria covid-19, la fiction “Doc – Nelle tue mani” è riuscita con sacrificio a chiudere la stagione conquistando ascolti record che hanno permesso a Rai 1 di sbaragliare la concorrenza. Capitanata da Luca Argentero, la serie TV è entrata nei cuori dei numerosi spettatori che si sono immediatamente legati ai protagonisti e alle loro intense storie.

Tra questi spicca la presenza dell’attrice Sara Lazzaro, chiamata ad interpretare il delicato personaggio di Agnese Tiberi: la direttrice sanitaria del Policlinico Ambrosiano ed ex moglie di Andrea Fanti si mostra come una donna dal carattere forte e determinato che le permette (solo apparentemente) di nascondere la sua sensibilità e le sue intime fragilità.

Proprie queste “debolezze” hanno reso speciale il personaggio di Agnese che con grande umanità è riuscita a rappresentare tantissime altre donne che si sono immedesimate nel suo dolore e nella sua grande voglia di rinascita. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la talentuosa interprete ha descritto il solido rapporto che lega il suo personaggio con il pubblico: “Leggo tanti messaggi in cui le donne la difendono a spada tratta e si riconoscono in lei, una persona costretta a fare i conti con un uomo che è cambiato, che si è indurito e che l’ha abbandonata”.

Studiare e dar vita al personaggio di Agnese non è stato semplice ma con esperta dedizione Sara Lazzaro è riuscita ad elaborare tutte le sfumature caratteriali e ogni dettaglio del suo importante ruolo: “Mi sono molto concentrata su Agnese sforzandomi di darle dignità e carattere. Ha perso un figlio, è una donna a cui viene asportato l’utero. Insomma ci sono tanti motivi per i quali le donne stesse si sono immedesimati in lei. E di dimostrazioni ne ho avute”.

Nel corso delle puntate, il percorso di Agnese ha acquistato sempre più colori che hanno permesso al vasto pubblico di conoscere fino in fondo ogni aspetto della sua complessa personalità abbondantemente influenzata dai grandi traumi del passato. La morte del figlio Mattia ha cambiato per sempre il cuore dell’amata protagonista che con coraggio ha tentato di sconfiggere la sofferenza per salvare la sua famiglia, fortemente separata da pesanti problemi.