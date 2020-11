"Doc – Nelle tue mani", Luca Argentero si commuove per il finale della fiction e fa una promessa ai fan

La prima stagione della serie tv “Doc – Nelle tue mani” è terminata con la puntata andata in onda su Rai 1 giovedì 19 novembre. Un successo davvero incredibile di ascolti, che ha confermato ancora una volta le doti di Luca Argentero e quanto il pubblico abbia apprezzato la sua interpretazione.

Con molta probabilità tutto questo affetto si è fatto sentire, infatti l’attore si è commosso tantissimo guardando il finale della sua creatura. La sua futura moglie Cristina Marino ha pubblicato alcune Instagram Stories che testimoniano tutta l’emozione di Argentero davanti a quelle ultime scene che segnano il finale della prima stagione della fiction.

Luca Argentero emozionato per il finale di “Doc – Nelle tue mani”

“Sono emozionato nel vedere il finale, non l’ho ancora visto. È sempre triste quando le cose finiscono. Ma torneremo!” ha promesso Argentero nel video pubblicato sull’affollato social. Anche la compagna non è riuscita a trattenere le lacrime per la forte emozione. Quindi, dopo le ultime notizie che davano per certa una seconda stagione, arriva l’ulteriore conferma che il Dott. Andrea Fanti tornerà sul piccolo schermo.

Il finale ha portato a casa un risultato davvero incredibile: 8.510.000 spettatori e uno share del 30,8%. Numeri che la Rai ottiene solo con programmazioni di rilievo come il “Festival di Sanremo”, piuttosto che “Il Commissario Montalbano” oppure importanti finali di calcio.

Anche per questi ottimi dati di ascolto, la Rai non può farsi scappare l’occasione di replicare un così grande successo e quindi la seconda stagione è ormai certa. Giorni fa anche Alberto Malanchino che interpreta Gabriel Kidane nella serie, ha rivelato che le riprese con ogni probabilità inizieranno a marzo 2021. L’attore però ha frenato gli entusiasmi, precisando che la situazione sarà comunque da valutare in un secondo momento, tenendo in considerazione lo stato di emergenza in cui ci troviamo a causa del Coronavirus.