"Doc – Nelle tue mani", Luca Argentero rivela alcuni dettagli della fiction: "Il finale sarà clamoroso"

Dopo mesi di pausa dettati dall’emergenza sanitaria covid-19, il medical drama “Doc – Nelle tue mani” è tornato per riempire nuovamente di emozioni il cuore del vasto pubblico di Rai 1 che, per ricambiare l’enorme affetto ricevuto, ha voluto premiare la fiction attraverso il raggiungimento di ascolti record.

La serie TV, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, è sicuramente uno dei prodotti di maggior successo della scorsa stagione televisiva di casa Rai: nel corso delle puntate, secondo i dati Auditel, “Doc – Nelle tue mani” ha oltrepassato il 30% di share, numeri notevolmente rilevanti che fanno entrare automaticamente l’amato medical drama nell’olimpo delle fiction Rai.

Ad un passo dal grande finale di stagione, l’attore protagonista Luca Argentero ha svelato alcuni dettagli che lasciano pensare ad una conclusione sorprendente che lascerà soddisfatti i numerosi spettatori: “La chiusura della prima stagione è clamorosa, non voglio alimentare troppe aspettative ma è un grandissimo finale. Arrivare lì da dove ci eravamo interrotti è stato un viaggio incredibile, succedono tantissime cose”.

Inoltre, l’apprezzatissimo interprete ha raccontato le difficoltà che l’intera troupe ha dovuto affrontare per ritornare sul set in massima sicurezza rispettando le norme anti-covid e le doverose misure di distanziamento. Dopo aver sospeso le riprese a causa della pandemia, nel mese di luglio, il cast è tornato a lavoro per perfezionare e concludere le ultime quattro puntate che chiuderanno l’intensa storia di Pierdante Piccioni, l’uomo a cui si ispira il personaggio di Andrea Fanti. Per poter interpretare al meglio il suo personaggio, Luca Argentero ha voluto confrontarsi apertamente con Pierdante così da assorbire la sua storia, le sue emozioni e paure, per poi trasmetterle attraverso lo schermo: “Lavorare con il vero protagonista è stato un privilegio assoluto, un lusso scambiare due parole con lui. Mi ha fatto rendere conto di cosa voglia dire perdere 12 anni di memoria, passare da medico a paziente”.

La fiction ha conquistato un successo incredibile anche fuori dai confini italiani, tanto che è stata acquistata da molti altri Paesi che hanno apprezzato tantissimo l’intero operato degli attori, dei registi e di tutte quelle persone che hanno collaborato dietro le quinte per realizzare questo prezioso prodotto televisivo: “Non mi aspettavo questo successo, nessuno di noi si aspettava questo riscontro. Abbiamo lavorato su una grandissima sceneggiatura. Rai1 ha deciso di sposare questo nuovo stile. La serie è stata venduta in Spagna e in Portogallo. Vorrei riconoscere il merito di tutti quelli che ci hanno lavorato”.