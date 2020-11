"Doc-Nelle tue mani", l’attrice Silvia Mazzieri ammette: "Mi spaventava interpretare un medico"

Questa sera andrà in onda la penultima puntata di “Doc-Nelle tue mani”, una serie che sta raccogliendo tantissimo successo al punto che giovedì scorso è stata seguita da più di 7 milioni di telespettatori. Con protagonista Luca Argentero nei panni di un medico che perde 12 anni della sua vita per via di un’amnesia, la serie sta per salutare i suoi numerosi telespettatori con l’ultima puntata in programma giovedì prossimo sperando che si torni presto sul set per la seconda stagione.

Oltre ad Argentero, uno dei volti di questa serie è Alice Mazzieri che nella serie interpreta Alba Patrizi, una delle specializzande. Intervistata da “DiPiù Tv”, ha raccontato di questo suo ruolo e del personaggio che interpreta: “All’inizio interpretare un medico mi spaventava. Perché un conto è raccontare storie di fantasia, un altro è parlare di situazioni vere che sono sotto gli occhi di tutti”.

Recitare nei panni di un dottore non è affatto semplice e, infatti, l’attrice insieme a tutto il cast, prima delle riprese, è stata a stretto contatto con i medici di un ospedale proprio per capire come lavorano, qual è il loro operato ed il rapporto che instaurano con i vari degenti, non solo dal punto di vista della patologia, quindi della salute, ma anche umano ed empatico.

Un metodo che lei ribadisce efficace ed ottimale e forse è proprio questa una delle ragioni che spiega il successo di questa fortunata fiction. Oltre ad aver lavorato a stretto contatto con i medici del Policlinico Gemelli di Roma, ammette che lavorare con Luca Argentero è stato uno sprono e un aiuto nella sua carriera in quanto l’ha supportata moltissimo.

Oltre ai medici, l’attrice racconta di aver stretto anche un bellissimo rapporto con il resto del cast, in particolare con lo stesso Argentero e con Matilde Gioli che nella fiction interpreta il ruolo di Giulia Giordano con i quali è tuttora in contatto, anche se le occasioni per vedersi sono rare.