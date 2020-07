Doc – Nelle tue mani: in autunno la seconda parte della serie. Andrea ancora alla ricerca del suo passato

Dopo il grande successo ottenuto con la prima parte della fiction Doc – Nelle tue Mani, Luca Argentero è pronto ad indossare nuovamente i panni e il camice del medico Andrea Fanti. Nella prima parte della serie, Fanti è stato vittima di un agguato da parte del padre di un suo ex paziente, deceduto a causa di un errore medico.

L’uomo ha sparato contro Andrea, provocandogli lavoro perdita di dodici anni di memoria. Da quel momento la vita per Andrea si è complicata decisamente e il medico ha iniziato ad indagare per ritornare in possesso del suo passato e scoprire così cosa ha provocato la morte del suo paziente.

Nella seconda parte, che andrà in onda il prossimo autunno sempre su Rai 1, Fanti è determinato a scoprire tutto ciò che è accaduto nei dodici anni che ha dimenticato per diventare un uomo e un medico migliore. Nonostante i suoi sforzi, però, Andrea non riesce a ricordare nulla del caso del giovane paziente morto: l’unico che potrebbe aiutarlo a capire la verità è Sartoni, il medico che ha preso il suo posto da primario dopo la perdita di memoria, ma quest’ultimo non ha nessuna intenzione di contribuire alla ricostruzione della memoria del collega.

Nelle puntate in onda prossimamente, poi, scopriremo che Andrea ha saputo di aver avere avuto una relazione con la collega Giulia, la quale continua a restargli accanto nonostante Fanti abbia ancora intenzione di riconquistare la moglie e non provi più nulla per la giovane.

Andrea dovrà quindi ancora una volta imparare ad essere un paziente per poter tornare ad essere un medico e riconquistare il posto che gli è stato sottratto. Nel suo viaggio alla ricerca della memoria Andrea riscoprirà i sentimenti veri e l’umanità che sta alla base del lavoro di medico, così come il legame che lega ogni dottore ai suoi pazienti.