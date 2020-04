Prosegue il successo della fiction di Rai Uno, “Doc- Nelle tue mani” che vede la presenza di uno degli attori più amati dai milioni di telespettatori italiani. Si tratta di Gianmarco Saurino che ha ottenuto la notorietà grazie al ruolo interpretato nelle serie televisive “Che Dio Ci Aiuti” e “Non Dirlo Al Mio Capo”, dove ha vestito i panni dell’avvocato.

In questa nuova fiction l’attore foggiano si mette a confronto con il ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini e Saurino ha potuto fare alcune rivelazioni intorno al suo personaggio nel corso dell’intervista a “Tv Sorrisi E Canzoni”. Il giovane interprete ha fatto notare le paure del dottor Lazzarini, dopo il cambiamento di Fanti che fa crollare le certezze.

L’attore parla del nuovo personaggio da lui interpretato

Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Gianmarco Saurino che, riguardo al suo personaggio, ha affermato: “Lui è un medico in gamba, ma come uomo ha tante paure e insicurezze”. Ha continuato dicendo che Lorenzo Lazzarini deve fare i conti con alcune oscurità che saranno evidenti nel corso delle puntate e gli complicheranno l’esistenza.

Lo confermano queste parole di Gianmarco Saurino che, nel corso dell’intervista, ha detto: “Un segreto molto privato che sarà un tema forte delle puntate che vedremo in autunno”. Le puntate della serie televisiva Doc-Nelle tue mani non verranno tutte trasmesse in questa stagione per il fatto che, a causa dell’emergenza da Coronavirus, non c’è stata la possibilità di completare la fiction.

Gianmarco Saurino ha posto l’accento su due temi che sono evidenti all’interno della serie televisiva, come il lavoro in corsia e gli aspetti privati dei personaggi. L’attore si è espresso in questi termini: “In Doc vediamo tanto lavoro in corsia, ma anche l’attenzione per la vita privata dei personaggi è forte, si racconta la professione del medico nella sua interezza”.