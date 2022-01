"Doc – Nelle tue mani", Gianmarco Saurino muore per Covid e la serie fa il boom di ascolti

Dopo la messa in onda della prima puntata dell’attesissima seconda serie di “Doc – nelle tue mani”, non ci sono dubbi: si tratta davvero della fiction dei record, come l’hanno definita in molti, che in un sola serata ha frantumato ogni precedente traguardo di ascolti e ha anche registrato un clamoroso primato. Si tratta infatti della prima serie TV nella quale un medico muore per Covid.

I telespettatori, infatti, sono rimasti senza parole quando, proprio alla partenza della seconda stagione il medico Lorenzo Lazzarini – interpretato dall’attore 29enne Gianmarco Saurino – è morto dopo aver contratto il virus in corsia, mentre curava le decine di nuovi malati che affluivano continuamente in pronto soccorso.

“Doc – Nelle tue mani” mostra per la prima volta la morte di un medico per Covid

Un destino, quello toccato al personaggio di Saurino (che è stato a dir poco magistrale nella sua interpretazione), che è lo stesso toccato in sorte a tantissimi medici e infermieri che in questi due anni hanno perso la vita facendo il loro lavoro, lottando contro una pandemia cui erano impreparati e contro un virus – il Covid-19 – di cui fino a quel momento non si sapeva nulla, neanche le modalità esatte di trasmissione.

Con la morte del dottor Lazzarini, gli autori di “Doc – Nelle tue mani” hanno voluto al tempo stesso rendere la serie più veritiera che mai e omaggiare tutta la categoria di medici e infermieri costantemente impegnati in una lotta senza precedenti. “Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario” ha dichiarato Giamarco Saurino, “in tempi così recenti e in una serie popolare come la nostra è una grossa responsabilità che sento fino in fondo”.

E probabilmente è proprio per questo motivo che la serie ha riportato ascolti strabilianti, nettamente al di sopra anche delle più rosee aspettative. Con i suoi 7.054.000 spettatori, infatti, la prima puntata di “Doc – Nelle tue mani” è stato il programma più visto della serata, ha doppiato la concorrenta media e totalizzato ben il 30.4% di share.