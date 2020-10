Doc – Nelle tue mani: è tornata la fiction con Luca Argentero con tanti colpi di scena

Ci sono voluti sei mesi, ma finalmente Doc – Nelle tue mani è tornato, dopo i primi otto episodi andati in onda tra il 26 marzo e il 16 aprile. La serie, ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni, che nel 2013, a seguito di un incidente stradale, ha perso la memoria dei dodici anni precedenti il risveglio dal coma, ha confermato le attese.

Diverse le emozioni che hanno appassionato il pubblico, innamorato di questa fiction. Nel primo episodio ha strappato qualche lacrima la storia di un paziente affetto da fibrosi cistica che, nonostante abbia, suo malgrado, scoperto di non essere il padre biologico dei figli della sua compagna, ha deciso ugualmente di sposarla, proprio all’interno dell’ospedale, grazie all’organizzazione del dottor Andrea Fanti. Identiche emozioni per la vicenda di una novizia suora che, a seguito di un disturbo di salute, scopre che diversi anni prima era rimasta incinta del suo fidanzato e condivide la paura di un intervento chirurgico con la sua compagna di stanza, una esperta di statistica, malata di tumore.

Nel secondo episodio la protagonista è Susy, la sorella gemella del dottor Lorenzo Lazzarini, che non aveva mai raccontato ai suoi colleghi di avere una sorella. La ragazza ha la sindrone di down e scopre anche di avere la sifilide, facendo venir fuori la sua storia d’amore con Alessandro, un ragazzo conosciuto nel centro frequentato dalla ragazza. L’altra storia riguarda un paziente anziano che inizia la ripresa dopo che il suo cane, Neve, viene portato in reparto.

Oltre alle storie che caratterizzano ogni puntata, i telespettatori hanno seguito l’evoluzione del riavvicinamento tra Agnese Tiberi, direttrice sanitaria dell’ospedale e il suo ex marito Andrea. La donna si dichiara ancora in parte innamorata, ma ha deciso di proseguire con il progetto di famiglia con il nuovo compagno Davide. Nel frattempo la dottoressa Giulia Giordano, che aveva una storia con Andrea, passa una serata con Lorenzo, che a sua volta si dichiara innamorato di lei, ricevendo un rifiuto dalla donna, ancora attratta dal dottor Fanti.

Durante i due episodi, importanti evoluzioni anche nelle relazioni tra gli specializzandi. Il rapporto tra Gabriel e Elisa sembra prendere una bella piega, tanto che i due passano la notte insieme, mentre Riccardo svela il suo segreto ad Alba. La dottoressa si reca a casa del suo collega per restituirgli il cellulare,che aveva dimenticato in reparto e, dal colloquio con la madre di lui, scopre che non è fidanzato. A questo punto Riccardo è costretto a svelare il vero motivo per cui cerca coinvolgimenti con la ragazza e le mostra la sua protesi alla gamba.

Nel finale di puntata, dopo aver evitato l’allontanamento dal reparto, per aver interrotto la cura con i psicofarmaci, Andrea, nel ritirare dalla lavanderia la sua vecchia borsa da medico, ritrova la cartella sanitaria del ragazzo morto nel suo reparto e la cui storia rischia di essere insabbiata dal dottor Marco Sardoni.

Prossimo appuntamento giovedì 22 ottobre, in prima serata su Rai Uno, con i due nuovi episodi Cause ed effetti e L’imprevisto.