Doc – Nelle tue mani: due fortunati telespettatori potranno assistere alle riprese della seconda stagione

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - La fiction "Doc - Nelle tue mani" ha avuto un grande successo lo scorso anno non solo in Italia ma anche oltre confine. Anche in Portogallo le vicende del dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) hanno appassionato i telespettatori, tanto che il canale televisivo AXN ha lanciato questo concorso con in premio la visita al set durante le riprese. Purtroppo il concorso è riservato solo ai portoghesi, con non italiani un po' invidiosi, nella speranza che magari si faccia qualcosa di simile anche in Italia.