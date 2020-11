Doc – Nelle tue mani, confermata la seconda stagione. Alberto Malanchino: "Dobbiamo avere tanta pazienza"

Alberto Malanchino, nella serie “Doc – Nelle tue mani“, presta il suo volto Gabriel Kidane uno specializzando pieno di aspettative e ambizioni, con un futuro sentimentale già stabilito dalla sua famiglia che per lui ha scelto un matrimonio già combinato. Un personaggio che il pubblico ha da subito amato e apprezzato.

Ora, Malanchino ha deciso di rilasciare un’intervista al sito FanPage, durante la quale ha rivelato una bellissima notizia per i fan della serie targata Rai Fiction. L’attore, infatti, ha affermato con convinzione che la seconda stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani” è confermata e a breve inizieranno le riprese.

Doc 2, in arrivo la seconda stagione

La data probabile per tornare sul set della serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori dovrebbe essere marzo 2021, ma a questo punto Malanchino frena un po’ gli entusiasmi. Considerando, infatti, lo stato di emergenza per il Coronavirus che stiamo affrontando in questo periodo, tiene a precisare che sarà opportuno attendere nuovi sviluppi per capire con certezza se il ritorno sul set sarà possibile già da quella data.

“L’idea è quella di iniziare le riprese a marzo, ma Covid permettendo. Dobbiamo avere tanta pazienza e aspettare di vedere cosa succede“, ha precisato Malanchino. Ulteriore conferma della realizzazione della seconda stagione arriva anche da Francesco Arlanch che ha scritto a quattro mani la fiction con Viola Rispoli. Arlanch ha rivelato infatti che la seconda stagione sarebbe già in fase di scrittura.

Malanchino alla domanda su cosa accadrà tra Gabriel e Elisa, risponde: “Ci sarà un’evoluzione fino all’ultimo secondo” e promette un finale esplosivo e rocambolesco. Il rapporto tra loro sarà sempre più forte e i telespettatori saranno lasciati con il fiato sospeso fino alla fine.

Infine, rivela che lavorare con Luca Argentero è stata per lui un’esperienza molto gratificante, ha incontrato un grande professionista che ha saputo però anche alleggerire il lavoro rendendo il tutto molto piacevole. Stesso discorso per Simona Tabasco, l’interprete di Elisa, cn la quale ha instaurato uno splendido rapporto di amicizia.