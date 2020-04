"Doc – Nelle tue mani", boom di ascolti: la seconda puntata conquista 8 milioni di spettatori

Ancora grande successo per Rai 1 che grazie al nuovo medical drama “Doc – Nelle tue mani” sbaraglia nuovamente la concorrenza, registrando ascolti record. La serie medical, con protagonista Luca Argentero, ha trionfato già dal suo iniziale esordio: la prima puntata, trasmessa il 27 marzo, ha registrato il 26.1% di share con oltre 7 milioni di spettatori.

Con l’avanzare delle puntate cresce il gradimento presso il pubblico italiano, proprio come confermano i dati Auditel del secondo appuntamento della fiction che si è chiuso con il 28.9% di share. Il terzo e quarto episodio, intitolati rispettivamente “Niente di personale” e “Una cosa buona che fa male”, hanno permesso alla serie TV di vantare la presenza di oltre 8 milioni di spettatori.

Tale risultato resta tra i più alti ottenuti dalla rete Rai che, in questo periodo di estrema difficoltà, sta garantendo al vasto pubblico un ottimo servizio. Mentre Rai 1 mandava in onda la seconda puntata di “Doc – Nelle tue mani”, Canale 5 trasmetteva il film “Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna” che si è fermato all’11.4% di share. Nemmeno la presenza del mitico Johnny Depp è riuscita a frenare la potenza di “Doc – Nelle tue mani” che, con un cast eccellente, ha abbracciato l’ennesima vittoria.

Il medical drama, diretto da Ciro Visco e Jan Maria Michelini, racconta la storia vera del primario Pierdante Piccioni che, a causa di un brutale incidente, ha perso la memoria legata ai suoi ultimi dodici anni di vita. Nel dettaglio, la serie TV è composta da otto episodi che purtroppo, a causa della forte diffusione del coronavirus, hanno subito una sospensione determinata dall’impossibilità di girare nuove scene.

Per tale ragione, andranno in onda solo le prime quattro puntate per poi proseguire con gli episodi rimanenti tra qualche mese. Come annunciato, si spera di trasmettere il finale della prima stagione in autunno e, visti i notevoli risultati, già si inizia a pensare alla possibilità di creare una successiva stagione.