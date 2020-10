Doc – Nelle tue mani, anticipazioni puntata del 15 ottobre: Andrea Fanti si sposa?

L’attesa finalmente è quasi finita: giovedì 15 ottobre, infatti, andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della prima stagione di “Doc – nelle tue mani”, sospesa a causa della pandemia da Coronavirus, che non ha permesso agli attori di finire di girare le scene mancanti della prima stagione della fiction.

Il prossimo giovedì i telespettatori assisteranno al nono e al decimo episodio della serie Doc intitolati rispettivamente “In salute e in malattia” e “Quello che siamo”. La storia riprenderà da dove si era interrotta con la quarta puntata: Andrea è ancora alla ricerca dei 12 anni di memoria che ha perso in seguito allo sparo da parte del padre di un paziente deceduto, in quanto secondo l’uomo la colpa della morte del figlio sarebbe da attribuire al dottore.

Inoltre, Fanti dovrà anche affrontare un altro problema: si sta infatti curando con le medicine sbagliate, che gli sono state prescritte da un collega che pensava essere suo amico, ma che in realtà vuole solo prendere il suo posto.

In questi due nuovi episodi, Andrea avrà a che fare con una nuova paziente in condizioni molto critiche e, pensando che quest’ultima si sia innamorata di lui, organizzerà un finto matrimonio per farla felice all’interno del reparto e coronare così il suo sogno d’amore.

Nuovi colpi di scena riguarderanno anche lo specializzando Gabriel: il giovane avanzerà una nuova proposta che metterà in crisi la tranquillità all’interno dell’ospedale e porterà non poco scompiglio tra i colleghi.

Luca Argentero, pur non volendo dare troppe anticipazioni ai telespettatori, nel corso di un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto capire che anche in queste nuove puntate non mancheranno le novità e che il finale sarà scoppiettante. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di realizzare una seconda stagione, Argentero se lo augura, ma sa che molto dipende dalle decisioni della rete. Allo stesso tempo l’attore ha precisato che non ama le storie infinite.