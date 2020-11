Doc – Nelle tue mani, anticipazioni 5 novembre: Andrea Fanti mette Sardoni con le spalle al muro

Il prossimo giovedì 5 novembre andrà in onda su Rai Uno un nuovo episodio di Doc – nelle tue mani, con protagonisti Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti – che perde dodici anni di memoria a causa di un colpo di pistola che gli è stato sparato dal padre di un paziente deceduto per un errore medico – e Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia Giordano, da sempre innamorata del suo collega Andrea.

Nel nuovo episodio, intitolato Perdonare e Perdonarsi, verranno trattate principalmente due questioni: da un lato il medico Lorenzo Lazzarini si trova ancora a dover fare i conti con il suo passato e con il fantasma della tossicodipendenza. La sua ex fidanzata Chiara, infatti, che già aveva rischiato di metterlo nei guai presentandosi con delle pasticche in ospedale, ora viene ricoverata per overdose e spetta proprio al giovane dottore prendersene cura .

Altro tema centrale sarà costituito dalle indagini personali che Andrea Fanti sta conducendo sul farmaco Satonal, il cui utilizzo ha procurato diversi decessi all’interno del reparto. Proprio a causa di ciò, Andrea decide di studiare nuovamente tutta la documentazione sulla speri,emtazions del medicinale e questo genererà non poche preoccupazione in Marco Sardoni e nella moglie: il farmaco, infatti, proviene dalla azienda per cui lavora la donna e se si venisse il coinvolgimento dei due nelle morti dei pazienti, rischierebbero molto grosso.

Gabriel, intanto, ha deciso di lasciarsi andare con Elisa, dimenticando di essere promesso sposo di una donna in Etiopia, suo paese natale. Ma non solo, perché lo specializzando ha deciso di rimanere a vivere in Italia e dirlo alla sua comunità, che ha finanziato i suoi studi, non sarà per niente facile.

Continua, intanto, anche l’intesa speciale tra Giulia e Andrea: da quando la dottoressa ha confessato all’ex primario di nutrire ancora dei sentimenti lui, l’avvicinamento tra i due medici è stato notevole e l’ex moglie di Fanti comincia ad essere gelosa.