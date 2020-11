"Doc – Nelle tue mani", anticipazioni 12 novembre: Agnese si sente male, Andrea accusato gravemente

La prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” è quasi giunta al termine: stasera 12 novembre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la penultima puntata della serie, intitolata Veleni. Come di consueto, andrà in onda un solo episodio, per lasciare il posto alle selezioni di Sanremo Giovani nel programma Ama Sanremo, condotto da Amadeus.

In questo nuovo episodio, Marco Sardoni sembra aver trovato il modo per gettare fango su Andrea ed incastrarlo, facendogli credere di essere stato lui a falsificare i dati della sperimentazione del farmaco Satonal. Per fare ciò, Marco si avvale dell’aiuto di uno specializzando, cacciato in malo modo dall’ospedale proprio da Fanti diversi anni prima.

Desideroso di vendicarsi, l‘ex specializzando non esita a rivolgere al medico gravissime accuse, che rischiano di compromettere per sempre la sua carriera e mettere a repentaglio anche la sua permanenza all’interno dell’ospedale. Fanti, a causa dell’incidente che gli ha fatto perdere dodici anni di memoria, non conserva alcun ricordo di quanto accaduto, e proprio per questo non sa come difendersi dalle accuse che gli sono state lanciate. Cerca allora conforto nei colleghi, in particolare nella dottoressa Giulia Giordano con la quale ha ripreso a frequentarsi e con l’ex moglie Agnese, ora direttrice sanitaria dell’ospedale; nessuno di loro, però, sa realmente come siano andati gli studi sulla sperimentazione del farmaco.

Il dottor Lorenzo Lazzarini, intanto, decide di aiutare in tutti i modi la sua ex fidanzata, affetta da cancrena, e per questo cerca in tutti i modi di far sì che quest’ultima possa essere inserita nella lista trapianti.

Ma i colpi di scena per questa nuova puntata non finiscono certo qui: Agnese, infatti, ha un improvviso malore che si rivela essere piuttosto grave e anche questa volta toccherà al Doc Andrea Fanti trovare la causa e la cura alla malattia di questa nuova paziente.