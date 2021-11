Disgusto nella Casa del GF Vip, tracce di feci nel corridoio: l’intervento degli autori

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Non è il primo anno che si parla della Casa del Grande Fratello Vip come di un luogo decisamente sporco, tra piatti non lavati, caos nelle camere da letto e persino roditori che - pare - talora scorrazzino tra i corridoi di Cinecittà. Tuttavia una cosa del genere non ha precedenti e spero sia un errore!