Discovery, tutti i palinsesti della stagione 2019-2020

Oltre a Mediaset e la Rai, anche Discovery Italia, il gruppo che comprende canali quali Nove, Real Time e FoodNetwork, ha in mente tantissimi programmi per i suoi telespettatori. Tra alcune conferme, come quella di Flavio Montrucchio, ci sono anche dei ritorni, vedi Daria Bignardi, con una nuova trasmissione. Ecco tutti i palinsesti della stagione 2019-2020.

Daria Bignardi, dopo un periodo di stop, è pronta a tornare in televisione in autunno con un programma dal titolo “L’assedio”, un format di interviste molto simile a “Le interviste barbariche”, andato in onda su La7 che tanto successo ha avuto nelle stagioni passate. La stessa Bignardi si dice contenta di questo suo ritorno in televisione e queste sono le sue parole in merito: “Ero stanca di condurre, ho detto basta alla tv: ora più che al futuro guardo al presente, e ancora una volta dico che il mio presente è la scrittura”.

A partire dal 16 settembre, torna con questo nuovo programma sperando di bissare il successo della trasmissione precedente. La Bignardi ha scalzato Francesca Fagnani con Belve, un altro format di interviste condotte con uno stile asciutto ed essenziale, che dopo due stagioni di successo, non rientra nei palinsesti della nuova stagione televisiva.

Sul canale Nove, dal 27 settembre, arriva Maurizio Crozza, la punta di diamante con il suo programma Fratelli di Crozza. Oltre a Crozza, giunge anche Gabriele Corsi con Deal with it-Stai al gioco, in cui a una persona vengono impartiti degli ordini dal conduttore senza farsi scoprire dalla vittima dello scherzo.

Per quanto riguarda i programmi di cucina, tantissime le novità su FoodNetwork, il canale dedicato al cibo: da Antonino Cannavacciuolo sino a Chef Rubio, Simone Rugiati e Matteo Torretta con Shop cook win. Real Time presenta tantissime novità, tra cui Flavio Montrucchio alla conduzione di ben due programma: da Primo appuntamento a Bake Off Italia All Stars Battle, sino alla sfida in cucina con Bake Off Italia, a partire dal 30 agosto con Benedetta Parodi.

Si continua poi con alcune novità e debutti, come Gabriele Parpiglia che conduce Seconda vita, con interviste a personaggi quali Wanda Marchi, Flavio Briatore e molti altri. Inoltre, Parpiglia è impegnato anche come autore del documentario Essere Elisabetta, dedicato alla figura della stilista Elisabetta Franchi, icona della moda e star di Instagram.