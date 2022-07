Dieta Panzironi, a processo il suo ideatore e multa all’emittente che lo mandava in onda

Ascolta questo articolo

La dieta “Life 120” prometteva di essere un elisir di lunga vita, assicurando chi iniziava a seguirla di vivere fino alla veneranda età di 120 anni, appunto. Il Tar del Lazio, però, non ha creduto a queste promesse, anzi le ha ritenute false e ingannatorie tanto da procedere per vie legali contro il suo ideatore, Adriano Panzironi, e addirittura contro l’emittente televisiva che lo mandava in onda.

L’Agcom, tempo fa, aveva iniziato un procedimento contro l’emittente televisiva multandola per una somma di 264mila euro, ben presto però GM comunicazioni aveva fatto ricorso con la motivazione di un eccesso di potere dell’Autorità e il non rispetto della libertà di stampa. Questo ricorso, dopo l’arrivo della decisione del Tar, è stato archiviato e respinto.

Adriano Panzironi nei guai per la sua dieta “Life 120”

Per quel che riguarda Adriano Panzironi, invece, la situazione si presenta ancora più delicata in quanto dovrà affrontare un processo per abuso della professione medica per la quale non aveva nessuna abilitazione. Non è la prima volta che lo pseudo dietologo deve affrontare delle grane giudiziarie, infatti era il 2018 quando fu denunciato per truffa. Al tempo, però, tutto passò in cavalleria visto che il giudice allora decise di non procedere in quanto reputò che gli integratori venduti da Panzironi insieme al fratello Roberto non avevano “caratteristiche non conformi a quanto indicato“.

Ora le cose sono diventate un po’ più serie e contro Panzironi si sono schierati come parte civile l’Ordine dei medici del Lazio, l’Ordine dei giornalisti – visto e considerato che di professione l’imputato sarebbe giornalista scientifico -, l’Ordine dei biologi e l’Associazione panificatori di Confcommercio. Secondo ciò che hanno emesso i magistrati nella sentenza, la pericolosità di questa dieta è il fatto di mettere in relazione la perdita di peso, l’attività motoria e il moderare l’assunzione di zuccheri con la regressione di tumori o patologie comunque gravi.

Ciò che ha fatto decidere in questo senso è stata una testimonianza di due genitori in televisione che elogiavano la dieta Life 120 dichiarando che la figlia disabile avesse avuto dei miglioramenti seguendola: “Con gli integratori è migliorata“. resta comunque il fatto che molti sono a suo favore e si sono anche presentati in aula per appoggiarlo e testimoniare sulle loro guarigioni per merito di Panzironi.