Diego Abatantuomo, è sicuramente uno degli attori più apprezzati del cinema italiano degli ultimi 30 anni. Come dimenticare le sue interpretazioni in pellicole che lo hanno reso celebre, come ‘Eccezzziunale… veramente‘. Questa volta, però, si torna a parlare di lui per qualcosa che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Sicuramente la vita dei grandi artisti, suscita sempre l’interesse di molti, in particolare dei fan che, quasi morbosamente, sono alla continua ricerca di notizie inedite sulla vita dei loro idoli. Ci ha pensato lo stesso Abatantuomo a confessarsi in una lunga intervista per Repubblica. A suscitare clamore, soprattutto un passaggio di queste dichiarazioni.

Cosa ha confessato

Sicuramente, fa sempre un certo effetto sentire parlare di drammi personaggi, come appunto lo stesso Abatantuomo, che per lavoro si sono sempre impegnati a far ridere la gente. In questa occasione, il noto attore, è stato costretto a farsi un po’ più serio e a parlare di una e vera e propria ‘tragedia’ che lo ha visto coinvolto in prima persona anni fa.

L’attore si sarebbe confessato in merito ad un problema che aveva soprattutto da giovane: i capelli ricci. Per lui una vera e propria tragedia, perchè addirittura era costretto a trascorrere interi pomeriggi per provare ad allisciarli con la piastra. Dopo di che, felice del risultato ottenuto, era ben lieto di uscire con gli amici o con la ragazza che gli piaceva.

In particolare, c’è un episodio che Diego Abatantuomo ricorda con piacere ed ama raccontare: “Mentre aspettavo che salisse la ragazza con cui dovevo andare a ballare mi vidi riflesso, i capelli dritti in un’orrida calotta. Sono tornato a casa e lei non l’ho vista mai più”. Davvero esilarante questo episodio della vita dell’attore che, sebbene in questo episodio sia stato fortunato, certamente si è rifatto nella sua carriera costellata di successi.