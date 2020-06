"Detto fatto", le gaffe di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è una showgirl ed ex modella italiana. Spesso la troviamo in programmi televisivi come ospite o opinionista. Questa volta è stata chiamata per fare la sua presenza nel programma “Detto fatto“, in onda su Rai 2 ed attualmente condotto da Bianca Guaccero. La Di Pietro era stata chiamata per cimentarsi in un tutorial di make up a distanza.

La donna era infatti connessa via webcam ed il tutor Simone Belli le ha spiegato il modo giusto per truccare il suo viso. Inizialmente è stato mandato in onda un video in cui la donna mostrava ai suoi fan il suo modo di truccarsi. Nel video ripeteva una parola con una “i” di troppo, infatti, diceva “intingio” al posto di “intingo”, generando in pochi minuti molte risate.

Dopo l’inizio del tutorial, purtroppo la Di Pietro era senza occhiali e da qui è nata un’altra gaffe. Avrebe dovuto mettere un leggero velo di un prodotto per make up, ma la donna ne ha messo un po’ troppo, al punto che la Guaccero ha chiesto a Simone Belli “Ma non avrà esagerato?”. La showgirl, accortasi dell’errore, ha detto: “Ho esagerato? Lo tolgo? Non ci vedo senza occhiali, ho combinato un casino”.

Le gaffe però, non sono finite, al termine del tutorial infatti si è parlato di fave. La donna ha affermato “Non ho capito perché è così lunga poi dentro c’è un coso così piccolo”. A questo punto ha preso la parola Simone Belli, il quale ha risposto “Quando si tratta di fave c’è sempre l’incognita”.

La conduttrice ha ripreso in mano la situazione dicendo di sorvolare sulla questione. Le risate provocate dal carattere eccentrico di Carmen Di Pietro sono state molte e la donna è riuscita a far sorridere il pubblico anche durante un semplice tutorial di make up. Spesso a causa di questo suo carattere viene attaccata sui social, ma la questione non sembra sfiorarla.