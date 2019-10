Detto Fatto, la risposta di Bianca Guaccero alla dichiarazione dell’hater: "Fatti ricoverare. Anoressica"

Donna affascinante e ricca di carisma, Bianca Guaccero ha da poco intrapreso la sua nuova stagione nella conduzione del suo programma “Detto Fatto” (all’epoca condotto da Caterina Balivo). Bianca sin dal primo momento nel mondo della conduzione dell’ammiraglia Rai, ha dimostrato grandi qualità professionali in termini di conduzione e di gestione del famoso programma pomeridiano.

Insomma una conduttrice tutto tondo, ed in precedenza è stata anche un attrice di svariate serie tv; durante l’ultima puntata del programma, ospite in studio vi era l’ex vincitore del “Grande Fratello” Jonathan Kashanian. con la sua rubrica “Senti chi parla”, dove ha elencato una serie di personaggi famosi che nel tempo hanno subito un vistoso cambiamento fisico, e a tal proposito la Guaccero ha preso la palla al balzo per esprimersi in tema.

Infatti per la Guaccero si era manifestata un occasione d’oro da cogliere al volo per dire finalmente la sua, circa le numerose critiche da parte degli “Haters” che ogni giorno criticano il suo peso e la sua fisicità, mettendola in continuo paragone con il fisico che aveva qualche anno fa; infatti la Guaccero a tal proposito esordisce: “Grazie Jonathan, ora ho l’occasione per parlarne pubblicamente“.

E spiega del reale motivo per la quale la presentatrice Rai ha perso tutti questi chili in pochi anni, senza poi averli ripresi; spiega infatti che anche i suoi lineamenti un pò fanciulleschi sono andati persi col tempo, e il motivo è stato un drastico cambiamento del proprio metabolismo dovuto principalmente alla gravidanza avuta.

Infatti la la Guaccero continua la sua spiegazione: “Sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante, il mio metabolismo è cambiato“, inoltre afferma di quanto sia stata ferita proprio dagli “Haters” ed in particolar modo, durante la sua partecipazione al programma “Tale e Quale Show“, hanno scritto nei confronti della presentatrice: “Fai schifo, vai a farti ricoverare in una clinica di anoressia“.

La Guaccero nel leggere quel commento, lei che di solito non ama rispondere e dare adito a certi commenti cattivi e privi di senso, rispose: “E se fossi stata veramente malata di anoressia, pensi che una cosa del genere mi avrebbe aiutato?“. Durante la spiegazione della sua esperienza, la Guaccero è parsa visibilmente scossa e amareggiata.