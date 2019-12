Detto Fatto, la confessione piccante di Bianca Guaccero: "In verità ne ho solo uno"

Una conduttrice davvero molto in gamba nel panorama della televisione, una risorsa molto importante per l’ammiraglia Rai, Bianca Guaccero ha conquistato col tempo l’affetto del pubblico e l’ammirazione dei suoi colleghi. Mai scomposta, sempre professionale ma allo stesso tempo non ama prendersi troppo sul serio, sa stare al gioco ed è molto auto ironica.

La Guaccero col tempo ha imparato a diventare una conduttrice a tutto tondo, mettendo a proprio agio i suoi ospiti, e allo stesso tempo aumentando anche gli indici di gradimento verso il pubblico da casa. Da quando conduce il famoso programma pomeridiano di Rai 2 “Detto Fatto” gli ascolti del format sono aumentati considerevolmente.

In compagnia dell’ex partecipante del “Grande Fratello“ Jonathan Kashanian, i due riescono a condurre con estrema simpatia e brio il programma in questione. Grazie infatti alle loro gag, il format assume un aspetto molto più leggero e simpatico. Ed anche questa volta infatti, i due danno notizia, finendo sulle principali pagine di gossip, creando delle allusioni molto piccanti.

Infatti durante la scorsa puntata, Jonathan tira fuori l’argomento del seno femminile, analizzando nella fattispecie il seno della conduttrice, affermando: “Ieri mi hanno massacrato per i cap****li di Bianca Guaccero“. La repliche della diretta interessata ovviamente non si è fatta attendere, ed è qui che è scattato l’imbarazzo.

La Guaccero infatti, nel vano tentativo di rispondere bene alle allusione di Jonathan, afferma in maniera repentina: “In verità ne ho solo uno“, riferendosi ai suoi cap****li. In pochi secondi la Guaccero si è resa conto che la situazione stava degenerando, così ha aggiunto subito dopo: “Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri. Devo dire grazie a Jonathan se ogni volta finisco su tutti i blog“.

Nel tentativo estremo di minimizzare la confessione hot appena citata, la Guaccero, ha poi cercato di cambiare argomento passando a tematiche più leggere, o che sicuramente non riguardassero gli aspetti più intimi della sua personalità; ovviamente questa confessione non è sfuggita all’occhio vigile del web, che in pochi secondi ha subito fatto rimbalzare la notizia sulle principali testate di gossip.