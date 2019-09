Detto Fatto: Guillermo Mariotto contro Bianca Guaccero nel fuori onda

Non mancano le polemiche all’interno della trasmissione mandata in onda tutti i giorni della settimana su Rai Due, “Detto Fatto”. C’è stato uno scambio di battute tra la presentatrice Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto, new entry in questa stagione del programma.

In ogni appuntamento ci sono i siparietti tra la Guaccero e Mariotto: a quanto pare la conduttrice pugliese avrebbe cominciato a punzecchiare il famoso giudice di “Ballando Con Le Stelle”. Si sono create delle polemiche che hanno fatto pensare a una possibile lite tra le due persone, sebbene sia da chiarire la questione.

Il fuori onda di Guillermo Mariotto

Bianca Guaccero, rivolgendosi a Guillermo Mariotto, ha pronunciato queste parole: “Posso fare io una domanda, cosa ci sta a fare là?”. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’opinionista che ha affermato: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo”. Dunque è arrivata subito la risposta del giudice del programma di Milly Carlucci che ha voluto chiarire la questione mettendo in chiaro la situazione.

Ma fino a questo momento non c’è stato nulla di fuori luogo e la situazione ha preso una piega inaspettata, nel momento in cui la regia ha deciso di mandare la pubblicità facendo spostare l’attenzione. Allo stesso Guillermo Mariotto non si è accorto della questione e nessuno si è accorto che il microfono del giudice fosse ancora acceso.

Lo stilista si è lasciato andare ad alcune rivelazioni pensando che nessuno lo potesse sentire, sicuro che fosse spento il microfono, ma così non era. Di conseguenza lo stilista ha espresso queste parole, che rappresentano un chiaro riferimento alla presentatrice Bianca Guaccero: “Ma lei cerca rogna?”. E’ chiaro che si rivolga alla padrona della trasmissione e si sono create delle polemiche che si sono incrementate per un altro retroscena inaspettato. Infatti la replica di questa puntata di Detto Fatto è stato possibile recuperarla online, ma Rayplay ha deciso di tagliare l’episodio in cui Mariotto esprimeva queste parole.