Detto Fatto, Giovanni Ciacci: "Riccardo Fogli doveva abbandonare L’Isola dei Famosi"

Il presunto tradimento di Karin Trentini nei confronti di Riccardo Fogli, attualmente concorrente de “L’Isola dei Famosi“, non sta facendo parlare solamente i programmi Mediaset. A lanciare per primo la notizia è stato Fabrizio Corona, che sulla rivista online “The King“, annuncia il rapporto extraconiugale di Karin con lo stilista Giampiero Celli.

A smentire la notizia per primo è stato proprio Giampiero, che intervistato da Barbara D’Urso afferma di voler denunciare chi ha messo in giro questo gossip. Fabrizio Corona non si arrende, registrando una clip a Riccardo Fogli in cui afferma di avere tutte le prove che confermano il tradimento di Karin Trentini. Il cantante ha ribadito che si fida della moglie e non crede alle voci che parlano del tradimento, rivelando di non avere paura di lui.

Il video messaggio è stato però criticato aspramente dal pubblico, costringendo Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e Amministratore Delegato del gruppo Mediaset, a fare piazza pulita dei suoi, licenziando svariati autori. Tra questi nomi leggiamo anche quello di Cristiana Farina, capoprogetto de “L’Isola dei Famosi“.

Le parole di Giovanni Ciacci

A “Detto Fatto“, l’esperto di moda non si dichiara convinto del comportamento avuto da Riccardo Fogli: “Sta facendo un gioco e sta lavorando. Gli è stata data una botta fortissima, ma io vorrei ricordare quello che successe in un’Isola targata Rai 2 (…) Albano prese e se ne andò via. La Ventura toccò la questione con garbo, con un certo modo. Non che Alessia Marcuzzi non lo abbia fatto, ma trovo che sia stata detta una cosa così importante in una maniera forte da Fabrizio Corona”.

In seguito, Giovanni Ciacci ricorda nuovamente la vicenda di Al Bano Carrisi durante la sua partecipazione al reality show : “Io non sarei rimasto, io sarei andato a casa, come fece Al Bano. Avrei difeso me e mia moglie. Io questo avrei fatto. Ma queste sono scelte personali“.