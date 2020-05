Detto Fatto, confermata Bianca Guaccero per la prossima stagione

Arriva il mese di maggio e si cominciano a presentare le prime idee per la prossima stagione televisiva della Rai, considerato che ogni anno all’inizio di giugno, viene reso noto l’intero palinsesto della successiva annata. Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la prossima stagione della trasmissione “Detto Fatto” che va in onda su Rai 2.

Si tratta della conferma della presentatrice Bianca Guaccero, divenuta una garanzia per il successo del programma dell’azienda di stato. Da quanto traspare ci sono tutte le intenzioni per confermare l’attrice pugliese al timone della trasmissione prodotta dalla Endemol Shine Italy. Dunque dal mese di settembre ci sarà il ritorno di Detto Fatto come da consuetudine, visti gli ascolti che hanno dimostrato le idee coerenti della Rai apprezzate dal pubblico. In questa stagione Bianca Guaccero è divenuto sempre più importante all’interno dell’azienda di Stato.

Il successo della trasmissione e le novità

Un esempio si ritrova anche nella conduzione di Bianca Guaccero al fianco di Enrico Ruggeri nel programma serale “Una storia da cantare”. Si suppone la maggiore presenza in altri progetti della Guaccero nella prossima stagione televisiva, ma non sono le uniche certezze intorno al programma. Sarà confermata anche la messa in onda di Detto Fatto per il sabato al mezzogiorno, ma sarà da definire l’orario più consono.

I vertici della Rai starebbero pensando alla fascia del sabato intermedia tra le 11 e le 13. Questo retroscena conferma quanto l’azienda abbia apprezzato il lavoro di squadra della troupe di Detto Fatto, andando a raddoppiare i propri impegni per l’annata successiva.

Ci si pone l’interrogativo sulla possibile riconferma dello stilista Jonathan Kashanian, capace di dare vita con la collega Bianca Guaccero a una coppia televisiva capace di conquistare il pubblico.