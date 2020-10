"Detto Fatto", Bianca Guaccero svela le novità del programma

Da lunedì 26 ottobre alle 15, il pomeriggio di Rai 2 si arricchisce di un nuovo programma o meglio del ritorno della trasmissione “Detto Fatto“. Come sempre alla conduzione dei tutorial, vi è Bianca Guaccero, la quale annuncia importanti novità e cambiamenti in merito. La stessa conduttrice e attrice, in una intervista a “Dipiùtv”, torna al timone della trasmissione per il terzo anno consecutivo ed ecco cosa ha raccontato.

Continueranno a esserci i tutor storici del programma, ovvero Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Elisa D’Ospina e Gianpaolo Gambi ai quali se ne aggiungerà un altro in una sorta di vero e proprio talent per scegliere il migliore che farà parte del cast della trasmissione. Inoltre, la conduttrice afferma che ci sarà uno spazio molto ampio in onore della gente comune, sempre legato ai tutorial.

La stessa Guaccero ha ammesso che vorrebbe che il programma fosse un po’ una casa, un luogo in cui accogliere tante persone e spera quest’anno di riuscire a mostrare proprio questa aria casalinga. Inoltre, afferma che la puntata del venerdì sarà molto speciale, anche grazie all’intervista con un personaggio famoso il quale svelerà molto di sé, ma deciderà anche di affidarsi a un tutor o sarà alle prese con un tutorial.

Per quanto riguarda il talent all’interno del programma per cercare un nuovo tutor, ha detto che le persone si sfideranno ra di loro in modo da scegliere, possibilmente entro Natale, quello che si affianca agli altri già presenti. Le novità riguardano anche l’orario di messa in onda, in quanto quest’anno comincerà alle 15 e non più alle 14, terminando alle 17.30.

Oltre alla conduzione e ai preparativi della nuova stagione di “Detto Fatto”, la conduttrice è anche impegnata sul set dove sta girando una nuova fiction dal titolo “Il medico della mala”, le cui riprese sono a Bari, in Puglia, nella sua terra. Per questa ragione, dovrà fare avanti e indietro riuscendo a dividersi tra i vari impegni considerando che il programma va in onda da Milano.